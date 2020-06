Célébrez le 30e anniversaire de Teenage Mutant Ninja Turtles – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Teenage Mutant Ninja Turtles



Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

The Pitch: Une vague de criminalité déferle sur New York grâce à une organisation criminelle clandestine connue sous le nom de The Foot Clan. Mené par une mystérieuse terrifiante connue sous le nom de The Shredder, The Foot transforme les adolescents en une vie de crime et menace toute personne qui se dresse sur leur chemin. Les seules personnes qui ont le courage de les arrêter ne sont pas du tout des gens, mais plutôt quatre jeunes frères anthropomorphes de reptiles formés aux arts martiaux par un rat muté vivant dans un égout. Ce sont les Tortues Ninja Teenage Mutant.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Saviez-vous que Teenage Mutant Ninja Turtles est devenu le film indépendant le plus rentable de tous les temps lors de sa sortie en 1990? C’est un titre que le film détiendrait jusqu’à Le projet Blair Witch est arrivé en 1999, et c’était à une époque où les super-héros commençaient à peine à devenir cool grâce à l’arrivée de Tim Burton Homme chauve-souris l’année d’avant. Il s’agit d’un film qui n’a pu être réalisé que lorsque nous sommes sortis des années 1980, une décennie où le public était prêt à acheter toutes sortes de monstres et de créatures, y compris La Chose, Gremlins, Predatoret tout le reste. Il résiste encore à ce jour et se sent encore plus réaliste et granuleux que certains des films de super-héros les plus ancrés et les plus ancrés du 21e siècle.

Avec l’aide de la boutique de créatures de Jim Henson, plusieurs marionnettistes qualifiés, une poignée de doubleurs talentueux et certains des cascadeurs les plus impressionnants de leur temps, les personnages de bandes dessinées créés par Kevin Eastman et Peter Laird prennent vie d’une manière qui satisfait les fans de la bande dessinée originale et de la série animée qui avait gagné en popularité à l’époque. Le résultat est un film qui est plein d’action vraiment exceptionnelle, surtout quand on considère à quel point il peut être difficile de manœuvrer dans ces costumes de tortue, un peu d’humour bizarre pour les enfants et juste la bonne quantité de drame adulte.

Teenage Mutant Ninja Turtles est l’une de ces propriétés étranges qui a en quelque sorte résisté à l’épreuve du temps et qui reste populaire à ce jour. Mais aucune itération des super-héros n’a dépassé ce qui a frappé le grand écran dans ce premier film. Même les suites qui ont suivi ont commencé à se diriger vers un territoire trop ouvertement destiné aux enfants, c’est pourquoi vous remarquerez que les tortues utilisent à peine leurs armes de signature pour combattre le Foot Clan. C’est un film que vous ne pourriez pas faire de la même façon aujourd’hui, et je ne suis pas sûr que quiconque puisse à nouveau capturer les personnages de manière aussi satisfaisante.