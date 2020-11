Ce que nous savons du nouveau système de règles Covid avant le discours de Boris Johnson

Le Premier ministre Boris Johnson se prépare à donner des détails sur les restrictions de coronavirus entrantes pour l’Angleterre après la fin du verrouillage national le 2 décembre.Le gouvernement a confirmé au cours du week-end que M. Johnson annoncerait lundi que les restrictions à l’échelle de l’Angleterre prendraient fin le mois prochain et qu’elles prendraient fin le mois prochain. être remplacée par une nouvelle version du système à plusieurs niveaux. Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruit Le soi-disant plan d’hiver Covid comprendra un système renforcé à trois niveaux de restrictions locales. Mais le gouvernement ne devrait pas annoncer quelle zone appartiendra à quel niveau avant jeudi, lorsque les ministres auront examiné les chiffres d’infection mis à jour.Quels sont les niveaux? Auparavant, le premier niveau signifiait que la zone suivait les mêmes mesures nationales qui étaient en vigueur au le temps à travers le pays, y compris un couvre-feu de 22 heures pour les pubs et les restaurants et l’interdiction de la plupart des rassemblements de plus de six personnes.Sous le deuxième niveau – alerte élevée – le mélange des ménages a été interdit à l’intérieur tandis que la règle de six continuait de s’appliquer à l’extérieur. Le PM annoncera les détails du nouveau plan dans les communs (Photo: AP) Le niveau trois était d’alerte très élevée et interdisait le mélange social à la fois à l’intérieur et dans les jardins privés, tandis que les pubs et les bars devaient fermer à moins qu’ils ne puissent fonctionner comme un restaurant. Selon les nouvelles règles, plus de régions de l’Angleterre seront placées sous des niveaux plus élevés et certaines des restrictions spécifiques seront différentes des précédentes. En savoir plus Niveaux Covid-19: Des tests communautaires de masse seront proposés aux zones du niveau 3 du plan de Noël Par exemple, le ministre aurait accepté que les pubs et les restaurants soient autorisés à rester ouverts plus tard que le couvre-feu de 22 heures qui existait auparavant au niveau Un et deux. Les plans signifieront que, alors que les dernières commandes doivent être appelées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour finir leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures. Mais plus de places devraient être placées sous les niveaux deux et trois. , interdisant presque toutes de socialiser à l’intérieur avec des personnes extérieures à votre ménage. Cependant, les gymnases seront autorisés à rouvrir dans toute l’Angleterre, plutôt que d’être soumis à une décision de l’autorité locale, et des magasins non essentiels ouvriront également leurs portes alors que le gouvernement cherche à augmenter les dépenses avant Noël. On s’attend à ce que les services religieux soient autorisés à tous les niveaux. Les niveaux seront revus régulièrement, conformément aux dernières données et tendances, et il y aura une obligation légale de maintenir les mesures à l’étude en permanence. «Programme d’essais majeur» qui sera proposé à tous les domaines dans les restrictions de niveau trois. À la suite de l’essai de tests communautaires de masse à Liverpool – en utilisant les tests d’exécution rapide – les dirigeants des autorités locales qui entrent dans la catégorie d’alerte très élevée pourront s’appuyer sur un soutien pour offrir les mêmes services dans leurs régions. Combien de temps durera le nouveau système? Le gouvernement est optimiste quant au fait que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps, à condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, ce qui permettra à un plan de déploiement de commencer le mois prochain avant un programme plus large dans le nouveau système. Mais comme aucun vaccin n’a été approuvé, on ne sait toujours pas exactement quand le déploiement pourra commencer.Il n’est pas encore clair si les restrictions seront suspendues pendant la période de Noël pour permettre aux familles de se rencontrer ou d’assister à un service religieux. Mais on s’attend à ce que certains changements soient autorisés pour permettre aux familles de célébrer ensemble la période des fêtes, après que Downing Street a accepté des propositions avec les nations déconcentrées.Les piétons portant un revêtement protecteur pour lutter contre la propagation du coronavirus, passent le panneau d’information Covid-19 alors qu’ils passent devant un arbre de Noël à Covent Garden (Photo: Getty) Bien que les détails doivent encore être convenus par les cabinets respectifs dans les administrations décentralisées, on s’attend à ce que Covi d les restrictions seront assouplies pendant cinq jours au maximum et autoriseront jusqu’à quatre ménages à bulles. Les ministres ont toutefois précisé que la saison des fêtes sera différente de la normale. Qu’en est-il du reste du Royaume-Uni? En savoir plus Coronavirus: les familles du Royaume-Uni passeront Noël ensemble après que quatre pays se soient mis d’accord sur le plan festif de Covid. Des restrictions plus strictes ont été imposées pour certaines parties de l’Écosse le 20 novembre, obligeant les magasins non essentiels, le secteur de l’hôtellerie, les gymnases et les salons de beauté dans 11 zones municipales à fermer pendant trois semaines. Les restrictions de niveau 4, qui s’appliquent à certaines parties de l’ouest et du centre de l’Écosse , sera en place jusqu’au 11 décembre. Pendant ce temps, le verrouillage «coupe-feu» de 17 jours au Pays de Galles a pris fin le 9 novembre.

salomon Casque De Ski Salomon Qst Charge Noir Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir.C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une

salomon Casque De Ski Salomon Qst Charge Gris Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir.C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une

salomon Casque De Ski/snow Salomon Qst Charge Red Orange Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir. C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une

salomon Casque De Ski Salomon Qst Charge Vert Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir.C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une

salomon Casque De Ski Salomon Qst Charge Bleu Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir.C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une

salomon Casque De Ski/snow Salomon Qst Charge Dark Denim Homme Aventurez-vous au-delà du domaine skiable. Trouvez un beau champ de poudreuse. Faites-vous plaisir. C'est exactement pour ce type d'expédition que nous avons conçu le QST Charge, qui dispose d'un nouveau système de double ventilation active et d'une doublure en mérinos avec AdvancedSkin ActiveDry pour une