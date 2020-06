‘Ce que nous faisons dans l’ombre’ prend ce qui a rendu le film si bon et le rend encore meilleur – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

L’émission de télévision: Ce que nous faisons dans l’ombre

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le Pitch: Le film d’horreur-comédie Ce que nous faisons dans l’ombre, sur un groupe de vampires désemparés partageant un appartement, se transforme en une série télévisée qui parvient à améliorer ce qui était déjà un très bon scénario.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Un nouveau sondage a été publié révélant que « les Américains sont les plus malheureux depuis 50 ans », et je ne suis pas du tout surpris. Tout semble très intense ces jours-ci, pour diverses raisons. En tant que tels, nous pourrions tous utiliser un bon rire – et Ce que nous faisons dans l’ombre en a plein. La série prend ce qui était drôle dans le film et réussit à le rendre encore plus drôle – pas un petit exploit, tout bien considéré.

Ce que nous faisons dans l’ombre est un spectacle très, très stupide. Et c’est ce qui le rend parfait, surtout en ce moment. C’est une série pleine de mort qui est en quelque sorte hystériquement drôle, avec une blague après l’autre qui atterrit parfaitement. Si vous avez vu le film, vous connaissez la configuration de base: une équipe de tournage filme un groupe de colocataires vampires. La série télévisée délocalise l’action en Amérique – Staten Island, pour être exact – et insuffle une nouvelle vie dans les lieux avec ses personnages.

Plutôt que de simplement recréer les personnages du film, Ce que nous faisons dans l’ombre nous présente un tout nouvel ensemble de vampires maladroits. Il y a Kayvan Novak dans le rôle de Nandor l’implacable, qui était autrefois un puissant guerrier de l’Empire ottoman. Puis il y a Matt Berry comme Laszlo Cravensworth et Natasia Demetriou comme Nadja, un couple marié de vampires. Mais c’est là que les choses s’amusent. Le film présentait des suceurs de sang standard, mais la série nous présente tous les différents types de vampires. Exemple: l’autre colocataire partageant la maison est Colin Robinson (Mark Proksch), un vampire de l’énergie. Plutôt que de sucer du sang, les vampires énergétiques se nourrissent d’énergie (évidemment), et le spectacle – et la performance de Proksch – présentent Colin comme le type de gars douloureusement ennuyeux avec lequel tout le monde a travaillé au moins une fois.

Gardant les choses encore plus fraîches, Ombres La série fait également appel à un familier – Guillermo (Harvey Guillén), un jeune homme malheureux qui rêve d’être un vampire un jour, mais qui est coincé à accomplir des tâches subalternes et dégradantes pour Nandor entre-temps. Guillermo est le cœur de la série, et bien que les vampires obtiennent la plupart des rires, la performance de Guillén est ravissante par sa pathétie. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir mal pour le pauvre Guillermo car il est constamment poussé – bien que la série progresse, nous apprenons que Guillermo n’est pas aussi impuissant qu’il ne le semblait à l’origine.

Les histoires de Ce que nous faisons dans l’ombre impliquent des sorcières voleuses de sperme, des gangs de chasseurs de vampires désemparés, des vampires des grandes villes et, dans le meilleur épisode de la série, une histoire où Laszlo se cache comme barman Jackie Daytona, « un Américain Yankee Doodle Dandy moyen ». Chargé de grands camées et insouciant de prendre n’importe quoi sérieusement, Ce que nous faisons dans l’ombre est le programme parfait pour enfoncer vos dents en ce moment

