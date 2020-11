Ce que le Premier ministre a dit dans son discours sur les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid aujourd’hui

Boris Johnson a déclaré que les développements techniques aideront le Royaume-Uni à «vaincre ce virus d’ici le printemps» alors qu’il s’adressait aux députés sur les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid qui entreraient en place pour novembre. Le Premier ministre s’est adressé à la Chambre des communes aujourd’hui avant le vote de mercredi sur les règles qui , s’il est adopté, entrera en vigueur dans toute l’Angleterre à partir de jeudi.Le Premier ministre avait annoncé samedi le nouveau verrouillage (Photo: AFP / Getty Images) Il a insisté sur le fait que le verrouillage national – qui remplace les restrictions de niveau local – expirera automatiquement le 2 décembre , promettant que les députés «auront un vote pour convenir de la voie à suivre» après ce point. La lettre d’information i politique a coupé le bruit Suite à son annonce de samedi soir, M. Johnson s’est engagé à soutenir davantage les travailleurs indépendants après avoir prolongé le programme de congé pour les employés comme les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels doivent fermer. En savoir plus Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage? Les restrictions de Covid à partir de l’Angleterre jeudi, ont expliqué dans leur intégralité Il a averti que «sans action», il pourrait y avoir deux fois plus de morts pendant l’hiver que dans la première vague, ce qui signifie qu’il n’y a «pas d’alternative» mais un autre lock-out national. une rébellion croissante des conservateurs contre le verrouillage, avec un nombre croissant de députés d’arrière-ban affirmant qu’ils voteront contre les nouvelles restrictions.M. Johnson a insisté pour que le verrouillage national se termine comme prévu le 2 décembre (Photo: PA) L’annonce de Boris Johnson – dans son intégralité » Monsieur le Président, avec votre permission, je ferai une déclaration sur les mesures que nous devons maintenant prendre pour contenir la flambée automnale du coronavirus, protéger notre NHS et sauver des vies. »Samedi soir, le médecin-chef et le conseiller scientifique en chef ont décrit l’avancée impitoyable de cette deuxième vague. «Les efforts extraordinaires déployés par des millions de personnes à travers le pays, en particulier par ceux qui vivent dans des zones d’alerte très ng le taux R en dessous de ce qu’il aurait été autrement. « Mais le R est toujours au-dessus de un dans toutes les régions de l’Angleterre comme c’est le cas dans une grande partie de l’Europe et le virus se propage encore plus rapidement que le pire des cas raisonnables. » déjà plus de patients Covid dans certains hôpitaux maintenant qu’au plus fort de la première vague, 2000 de plus ce dimanche que dimanche dernier. «Alors que la prévalence du virus est pire dans certaines régions du Nord, le temps de doublement dans le Sud-Est et les Midlands est désormais plus rapide que dans le Nord-Ouest. « Même dans le Sud-Ouest, où l’incidence reste faible, les projections actuelles signifient qu’ils commenceront à manquer de capacité hospitalière dans quelques semaines. » Et la modélisation présentée par nos scientifiques suggère que sans action, nous pourrions voir jusqu’à deux fois plus de décès au cours de l’hiver que nous avons vu dans la première vague. « Face à ces derniers chiffres, il n’y a pas d’autre alternative que de prendre des mesures supplémentaires au niveau national. » Je crois qu’il était juste de essayez toutes les options possibles pour attraper ce virus sous contrôle au niveau local, avec une action locale forte et un leadership local fort. « Et je rejette toute idée selon laquelle nous sommes en quelque sorte plus lents à prendre des mesures que nos amis et partenaires européens. » En fait, nous passons à des mesures nationales lorsque le taux à la fois des décès et des infections est plus faible qu’ils ne l’étaient en France. «Nous sommes engagés dans une lutte constante pour protéger les vies et les moyens de subsistance, et nous devons équilibrer les restrictions que nous introduisons avec les cicatrices à long terme qu’ils laissent, que ce soit pour les entreprises et l’emploi, ou notre santé physique et mentale. «Personne ne veut imposer des mesures à moins que ce ne soit absolument indispensable, il était donc logique de se concentrer initialement sur les zones où la maladie augmentait et de ne pas fermer les entreprises, les pubs et les restaurants dans les régions du pays où l’incidence était « Je tiens à remercier les millions de personnes qui ont supporté les restrictions locales, parfois pendant des mois. » Je tiens à les remercier, et à remercier les dirigeants locaux qui ont compris la gravité de la position. « Et nous allons c ontinue dans la mesure du possible à adopter une approche pragmatique et locale dans les mois à venir. « Mais nous combattons une maladie, Monsieur le Président, et lorsque les données changent de cap, nous devons également changer de cap. » À ceux qui, dans cette Assemblée, estiment que nous devrions résister à de nouvelles mesures nationales, permettez-moi de décrire le désastre médical et moral auquel nous sommes confrontés. «Si nous permettons à notre système de santé d’être submergé – exactement comme les données le suggèrent maintenant – alors ce ne serait pas seulement un désastre pour des milliers de patients Covid, car leur taux de survie chuterait, nous atteindrions également un point où le NHS n’était plus là pour tout le monde. « Les malades seraient refoulés parce qu’il n’y avait pas de place dans nos hôpitaux. » Ce principe sacré – des soins pour quiconque en a besoin , qui qu’ils soient et à chaque fois qu’ils en ont besoin – pourraient être brisés pour la première fois de notre vie. «Les médecins et les infirmières pourraient être forcés de choisir les patients à traiter, qui vivraient et qui mourraient.» Et cette menace existentielle pour notre NHS ne vient pas de se concentrer trop sur le muc h sur le coronavirus, mais de ne pas se concentrer suffisamment. « Si nous ne parvenons pas à maîtriser le coronavirus, c’est le poids de la demande des patients Covid qui priverait les autres des soins dont ils ont besoin. » Traitement du cancer, chirurgie cardiaque, autre vie- procédures de sauvegarde: tout cela pourrait être mis en péril si nous ne maîtrisons pas le virus. «Et même si nous sommes tellement mieux préparés qu’avant, avec des stocks d’EPI et de ventilateurs, les Rossignols en attente et 13000 infirmières de plus que l’année dernière, j’ai peur que le virus double plus vite que nous ne pourrions jamais ajouter de capacité. « Même si nous doublions la capacité, le gain serait consommé en un seul doublement du virus. » Et ainsi, mercredi, la Chambre votera sur les règlements ce qui, s’il est adopté, signifiera que du jeudi au 2 décembre, en Angleterre, les gens ne seront autorisés à quitter la maison que pour des raisons spécifiques, notamment: pour l’éducation; pour le travail, si vous ne pouvez pas travailler à domicile; pour l’exercice et les loisirs en plein air, avec votre ménage ou o n le vôtre, ou avec une personne d’un autre foyer ou une bulle de soutien; Pour des raisons médicales, des rendez-vous et pour échapper à des blessures et des blessures; Pour acheter de la nourriture et des articles de première nécessité; Et pour fournir des soins aux personnes vulnérables, ou en tant que bénévole. restera ouvert et les services Click and Collect continueront, de sorte que les gens n’auront pas besoin de faire des provisions. « Mais j’ai peur que les magasins non essentiels, les lieux de loisirs et de divertissement et le secteur des soins personnels soient tous fermés. » L’hospitalité doit fermer sauf «Les lieux de culte peuvent être ouverts pour la prière individuelle, les funérailles et la garde d’enfants formels, mais malheureusement pas pour les services. ouvert là où les gens ne peuvent pas travailler à domicile – par exemple dans la construction ou la fabrication. Le sport d’élite pourra également se poursuivre. «Les ménages adultes célibataires peuvent encore former des bulles de soutien exclusives avec un autre ménage, et les enfants pourront toujours se déplacer entre les maisons si leurs parents sont séparés.» Les personnes cliniquement vulnérables et les plus de 60 ans devraient minimiser leur contact avec les autres. « Et si nous ne demanderons pas aux gens de se protéger à nouveau de la même manière, les personnes cliniquement extrêmement vulnérables ne devraient travailler qu’à domicile. » Monsieur le Président, je suis vraiment désolé de l’angoisse que ces mesures vont imposer, en particulier pour les entreprises qui venaient de se remettre sur pied, des entreprises à travers le pays qui se sont donné tant de mal pour se sécuriser Covid, pour installer des écrans Perspex, pour faire ce qu’il faut. «Chacune de ces actions a contribué à faire tomber le R, et leur travail acharné et votre travail acharné leur seront utiles, mais pour l’instant, il est clair que nous devons faire plus ensemble. »Le gouvernement continuera donc de faire tout son possible pour soutenir les emplois et les «Nous avons protégé près de 10 millions d’emplois avec congé, et nous étendons maintenant ce programme tout au long du mois de novembre.» Nous avons déjà payé 13,7 milliards de livres pour aider les indépendants, et je peux annoncer aujourd’hui que pour novembre, nous doublerons notre soutien de 40 à 80% des bénéfices commerciaux. »Mon très honorable ami le chancelier prolongera également la date limite de dépôt des candidatures aux programmes de prêt Covid de la fin de ce mois à la fin du prochain pour garantir que les petites entreprises peuvent accéder à des prêts supplémentaires si nécessaire. « Nous ne reviendrons pas au verrouillage à grande échelle de mars et avril, et il existe des moyens par lesquels ces mesures sont moins prohibitives. » Nous avons par exemple le devoir moral de garder les écoles ouvertes maintenant qu’il est sûr de le faire, car nous ne devons pas permettre à ce virus de nuire à l’avenir de nos enfants. «Les écoles resteront donc ouvertes, tout comme les collèges, les universités, les garderies et les établissements de la petite enfance – et je suis heureux que cela suscitera le soutien de M. Haut-parleur à travers le Hous e. « Il est également vital que nous continuions à fournir des soins de santé non-Covid afin que les gens doivent se présenter pour utiliser le NHS, pour obtenir leurs scans, se présenter à des rendez-vous et récupérer leurs traitements. » Monsieur le Président, permettez-moi de souligner que ces restrictions sont limité dans le temps. « Après quatre semaines, le mercredi 2 décembre, ils expireront et nous avons l’intention de revenir à un système à plusieurs niveaux sur une base locale et régionale en fonction des dernières données et tendances, et la Chambre votera pour convenir de la manière «Nous avons informé les administrations déconcentrées des mesures que nous prenons en Angleterre et nous continuerons de travailler avec elles sur les plans pour Noël et au-delà.» Et si les scientifiques sont sombres dans leurs prévisions à court terme, ils sont unanimement optimistes sur le moyen et le long terme. « Et si le Parlement me demande, Monsieur le Président, quelle est la stratégie de sortie, quelle est la solution – laissez-moi être aussi clair que possible: il s’agit de faire baisser le R maintenant – de vaincre cela flambée automnale et profiter de ce moment pour exploiter le médical et les progrès techniques que nous faisons pour le maintenir à un niveau bas. « Nous avons maintenant non seulement des médicaments bien meilleurs et la perspective d’un vaccin, la perspective immédiate de plusieurs millions de tests bon marché, fiables et rapides – avec un résultat en quelques minutes. » Les essais ont déjà ont montré que nous pouvons aider à supprimer la maladie dans les hôpitaux, les écoles et les universités en testant un grand nombre de travailleurs du NHS, d’enfants, d’enseignants et d’étudiants. « Ces tests, de manière cruciale, identifient les personnes infectieuses mais ne présentent pas de symptômes, leur permettant immédiatement de se -isoler et arrêter la propagation de la maladie, et permettre à ceux qui ne sont pas contagieux de continuer comme d’habitude. «Cela signifie que, contrairement au printemps, il est possible de garder ces institutions ouvertes et d’arrêter la propagation de la maladie. donc au cours des prochains jours et semaines, nous prévoyons une expansion régulière mais massive du déploiement de ces tests de retournement rapide que nous fabriquerons dans ce pays en les appliquant dans un nombre toujours croissant de situations d’aider les femmes à avoir leurs partenaires avec elles dans les salles de travail lors de l’accouchement, à tester des villes entières et même des villes. «L’armée a été amenée à travailler sur la logistique et le programme commencera dans quelques jours. « Monsieur le Président, nous avons la dexaméthasone – le premier traitement vital validé pour la maladie, mis au point dans ce pays. » Nous avons la réelle perspective d’un vaccin au premier trimestre de l’année prochaine et nous avons des moyens toujours plus sophistiqués de fournir virtuellement tests instantanés. « Je crois que ces développements techniques, pris ensemble, nous permettront de vaincre ce virus d’ici le printemps, comme l’humanité a vaincu toutes les autres maladies infectieuses. » Et je ne suis pas seul dans cet optimisme mais je ne peux pas prétendre que la voie à venir est facile, ou sans choix douloureux pour nous tous. « Et donc pour les quatre prochaines semaines, je dois demander aux habitants de ce pays de se rassembler, de protéger le NHS et de sauver des milliers de vies. » Et Monsieur le Président, je recommander cette déclaration au H ouse. »

