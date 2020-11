Carte des niveaux Covid: liste complète des zones sous tous les niveaux dans les restrictions de l’Angleterre

Le gouvernement a annoncé dans quels niveaux les zones seront mises en place après la fin du verrouillage, le 2 décembre.L’Angleterre revient à une version renforcée du système à trois niveaux, la majorité du pays étant aux niveaux un et deux. L’analyseSeules trois zones ont atteint le niveau un de «l’alerte moyenne»: Cornwall, les îles Scilly et l’île de Wight. Londres a échappé aux restrictions les plus sévères, mais Birmingham, Manchester, Newcastle, Leeds et Bristol sont toutes au niveau trois. Voici comment les niveaux seront répartis: Afficher toutTier 1: Alerte moyenneSouth EastSouth WestTier 2: High alertNorth WestCumbrieLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshireWest MidlandsWorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast MidlandsorfEst de l’AngleterreSuffolkHertondonllCambridgeshireEst de l’AngleterreSuffolkHertondon Ville de LondresSouth EastEast SussexWest SussexBrighton and Ho veSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest BerkshireHampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth OuestSud Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et du Nord-Est SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alertNorth EastTees Valley Authority combiné: HartlepoolMiddlesbroughStockton-sur-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth Autorité est combiné: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth WestGreater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le HumberThe HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest MidlandsBirmingham et noir CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast MidlandsDerby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth EastSlough (reste de Berkshire est de niveau 2: Bière haute rt) Kent et MedwaySouth WestBristolSouth GloucestershireNorth SomersetQuand les niveaux seront-ils révisés? Les niveaux seront revus d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux deux et trois auront deux semaines pour réduire les infections et plaider pour leur déménagement avant Noël. placé au niveau trois, le NHS Test and Trace et les forces armées offriront le soutien d’un programme de tests communautaires rapides de six semaines, en utilisant des tests de flux latéral rapides qui donnent des résultats en une heure.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé les niveaux sur Jeudi (Photo: Reuters) Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Grâce au travail acharné et aux sacrifices consentis par les gens à travers le pays, nous sommes en mesure de sortir du verrouillage national et de passer à des restrictions locales plus ciblées à plusieurs niveaux.« Je sais pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau trois, ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous assurer que nous allons soutenir vos régions avec une communauté de masse t « En suivant les règles ensemble, nous pouvons sortir de ces mesures difficiles. » Comment les niveaux sont-ils déterminés? Le ministère de la Santé a déclaré que les décisions concernant les niveaux de niveau seraient basées sur un certain nombre de facteurs, y compris les taux de détection des cas tous les groupes d’âge et, en particulier, parmi les plus de 60 ans, la rapidité avec laquelle les taux de cas augmentent ou diminuent sera également prise en compte, tout comme la pression locale sur le NHS, y compris la capacité actuelle et projetée. Le ministre Boris Johnson au Comité des opérations de Covid, a déclaré le gouvernement.