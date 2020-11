Call of Duty: les joueurs de Warzone découvrent 2 montres à travers les murs

Image via Activision

Call of Duty: Warzone présente plusieurs montres que les joueurs peuvent porter pendant qu’ils combattent à Verdansk. Il existe plusieurs types de montres qui peuvent indiquer l’heure aux joueurs, afficher leur progression de niveau ou servir de boussole.

C’est une façon amusante de personnaliser votre personnage, mais deux des montres ont des conséquences inattendues. Un Warzone Le joueur a récemment découvert que les montres «Strange Magic» et «Time of the Season» peuvent être vues à travers les murs.

Le joueur a fourni des preuves que les montres étaient vues à travers les murs du Goulag, ce qui désavantage le joueur portant la montre. Si les joueurs regardent de près, ils peuvent voir une petite lumière provenant de la montre qui peut être vue de l’autre côté de la carte. Le joueur a pu éliminer facilement l’ennemi car il savait où ils se trouvaient, et ils ont averti les autres joueurs de ne pas faire la même erreur.

Les montres Time of the Season et Strange Magic ont toutes deux été introduites au cours de la saison six et présentent une apparence holographique unique. De nombreux joueurs aiment utiliser les montres élégantes Warzone ou dans Call of Duty: Guerre moderne, mais ils devraient sélectionner une autre option pour le moment.

Le problème n’est actuellement pas répertorié sur le tableau Infinity Ward Trello, mais les développeurs remarqueront probablement le problème bientôt. Les fans peuvent s’attendre à des mises à jour continues de Warzone en tant que Call of Duty: Black Ops Cold War s’intégrera au jeu le 10 décembre.