Calendrier de diffusion de DC JUILLET 2020

DC a déployé son calendrier de publication révisé de juillet 2020, contenant tous les problèmes précédemment sollicités qui ont été reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

Juillet sera le deuxième mois complet sous le nouveau paradigme de date de sortie hebdomadaire de DC. De nouveaux titres seront publiés mardi sur les plateformes numériques et les détaillants participants, et les bandes dessinées hebdomadaires d’autres éditeurs feront leurs débuts mercredi.

Mardi 7 juillet :

Nouvelles bandes dessinées:

Batman # 94 (finale de «Leurs conceptions sombres»)

Batman et les étrangers # 14

La tombe de Batman # 8

Detective Comics # 1023

Le Flash # 757

The Green Lantern Saison Deux # 5

Hawkman # 25

Justice League Odyssey # 22

Strange Adventures # 3

Superman # 23

Wonder Woman # 758

Jeune juge # 16

Nouvelles éditions collectées:

Crisis on Infinite Earths: Paragons Rising Deluxe Edition HC

(Anciennement intitulé Crisis on Infinite Earths: Arrowverse Deluxe Edition HC)

Le Flash # 750 Deluxe Edition HC

Flash Forward

Green Lantern Vol. 2: Le jour où les étoiles sont tombées

Justice League of America de Brad Meltzer: l’édition Deluxe HC

Superboy: une célébration de 75 ans HC

Supergirl: Being Super (Nouvelle édition)



Mardi 14 juillet :

Nouvelles bandes dessinées:

Aquaman # 61

Catwoman # 23

Dark Nights: Death Metal # 2

Joker / Harley: Dossiers secrets de santé mentale criminelle # 1

Justice League # 49

Looney Tunes # 255

Metal Men # 8

Nightwing # 72 (problème de connexion «The Joker War»)

Pal Jimmy Olsen # 12 de Superman (finale de la série)

Teen Titans # 43

Nouvelles éditions collectées:

Batman Vol. 13: City of Bane Part 2 HC

DC Super Hero Girls: Weird Science

The Dreaming Vol. 3: Un mouvement magique

Green Lantern: 80 ans du chevalier émeraude – L’édition Deluxe

Wonder Woman: ses plus grandes victoires

Mardi 21 juillet :

Nouvelles bandes dessinées:

Bandes dessinées # 1023

Améthyste # 4

Batgirl # 47 (problème de connexion «The Joker War»)

Batman # 95 («La guerre du Joker» commence)

Batman Beyond # 45

Livres de magie # 21

Detective Comics # 1024 (problème de connexion « The Joker War »)

Le Flash # 758

Justice League Dark # 24

Le dernier dieu # 7

Shazam! # 13

Nouvelles éditions collectées:

Batman Beyond Vol. 7: Premier vol

Flash: Unis, ils tombent

Lanterne verte / Flèche verte: héros du voyage dans l’espace

House of Mystery: The Bronze Age Omnibus Vol. 2 HC

Wonder Woman à travers les années HC



Mardi 28 juillet :

Nouvelles bandes dessinées:

Batman / Superman # 10

John Constantine: Hellblazer # 8

Légion des super-héros # 7

Plongeon # 5

Red Hood: Outlaw # 47

Suicide Squad # 7

Wonder Woman # 759

Nouvelles éditions collectées:

Batman: The Deluxe Edition Book 5 HC

Deathstroke R.I.P.

Lucifer Vol. 3: La chasse sauvage

Wonder Woman: Reviens à moi

Wonder Woman: Guerre des Dieux Omnibus HC