Boris Johnson vise à faire la queue pour parler à Joe Biden alors que les dirigeants britanniques et mondiaux saluent le président élu

Boris Johnson se démène pour être l’un des premiers dirigeants mondiaux à parler à Joe Biden après sa victoire électorale alors que les politiciens britanniques de tous les horizons ont salué la défaite de Donald Trump. Le Premier ministre a déclaré: «Je félicite beaucoup le président élu Biden pour sa victoire. Et bien sûr, je félicite Kamala Harris d’avoir été la première femme vice-présidente, comme elle le deviendra, dans l’histoire des États-Unis. Dominic Raab a déclaré que M. Johnson parlerait à M. Biden au téléphone « sous peu », bien qu’il soit entendu que l’heure n’a pas encore été fixée.Le ministre des Affaires étrangères a ajouté qu’il était « vraiment enthousiasmé par les opportunités de travailler avec la nouvelle administration » – mais a refusé de dire qu’il était d’accord avec les démocrates sur le fait que tous les votes en suspens devraient être comptés lors de l’élection présidentielle. « Adolescent » Trump Nicola Sturgeon a déclaré: « Je félicite chaleureusement le président élu Biden et le vice-président élu Kamala Harris pour leur succès. C’est une victoire historique qui sera saluée par les progressistes du monde entier. Le Parti travailliste a également salué la victoire démocrate – le secrétaire de l’ombre à la Justice, David Lammy, a déclaré: «L’Amérique tourne le dos à Trump, élisant Biden sur un billet qui concerne l’unité, c’est une question de décence, de rassembler les États et de réintégrer le monde mondial dans un cadre multilatéral Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Dominic Raab, marche devant Downing Street à Londres (Photo: Reuters / Toby Melville) Les ministres du gouvernement ont évité de prendre parti à l’élection présidentielle, mais l’ancien chancelier Sajid Javid a déclaré que ce serait le cas. «C’est bien pour nous tous d’avoir une certaine courtoisie, une certaine intégrité et du sérieux à la Maison Blanche». Il a déclaré à Sky News que M. Trump s’était comporté comme un «adolescent», ajoutant: «Il a déjà fait d’énormes dommages à la démocratie à la fois chez lui dans son propre pays et, franchement, à l’étranger.» Harris «pionnier» Parmi les dirigeants mondiaux, même M. Les plus proches alliés de Trump parmi les dirigeants mondiaux n’ont pas tardé à reconnaître la victoire de M. Biden malgré le refus du président sortant de concéder le résultat des élections – bien que la Chine et la Russie n’aient pas immédiatement reconnu la défaite de M. Trump.Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a participé à des rassemblements de masse avec le Le leader républicain a envoyé un message à M. Biden peu de temps après avoir été déclaré vainqueur des élections en disant: «Je suis impatient de travailler à nouveau en étroite collaboration pour porter les relations indo-américaines vers de plus hauts sommets. Il a également salué Kamala Harris comme étant «révolutionnaire» grâce à son propre héritage indien. Kamala Harris et Joe Biden ont été déclarés vainqueurs de l’élection présidentielle (Photo: Jim WATSON / AFP) Benjamin Netanyahu d’Israël, qui entretient une relation étroite avec M. Trump , a déclaré: « Joe, nous avons une relation personnelle longue et chaleureuse depuis près de 40 ans, et je vous connais comme un grand ami d’Israël. » Les dirigeants de tous les grands pays européens ont également félicité M. Biden ce week-end, alors même que certains républicains continuaient à affirmer que l’élection avait été menée de manière frauduleuse et à appeler à des recomptages dans les principaux États.Vladimir Poutine et Xi Jinping faisaient partie des dirigeants qui, au départ est resté silencieux sur le résultat des élections. Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain qui a évité de se heurter à M. Trump malgré ses propres opinions de gauche, a également refusé d’envoyer un message public à M. Biden ou de reconnaître que le démocrate avait remporté l’élection.

