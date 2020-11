Boris Johnson promet d’annuler les Lords et de restaurer les clauses qui enfreignent le droit international dans le projet de loi sur le Brexit

Boris Johnson a promis de faire avancer les projets controversés de réécrire l’accord de retrait avec l’UE après que la Chambre des lords a voté pour bloquer sa nouvelle loi proposée, alors que les Brexiteers font pression sur le gouvernement pour qu’il maintienne une ligne dure. défaite lundi soir alors que les pairs conservateurs se sont joints à l’opposition pour supprimer les clauses qui permettent aux ministres de violer le droit international en choisissant leur propre interprétation de la façon de surveiller les marchandises transitant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Michael Howard et William Hague, ainsi que d’autres anciens ministres du Cabinet, dont Ken Clarke, Chris Patten, John Gummer, George Young et William Waldegrave. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Lorsque le projet de loi reviendra à la Chambre des communes, le gouvernement tenter de réinsérer les clauses les plus litigieuses. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Nous avons toujours été clair que les clauses représentaient un filet de sécurité juridique pour protéger l’intégrité du marché intérieur du Royaume-Uni et les énormes gains du processus de paix.» Pression de la Chambre des Lords «Et nous attendons de la Chambre des Lords qu’elle reconnaissez que nous avons une obligation envers le peuple d’Irlande du Nord, de veiller à ce qu’il continue d’avoir un accès sans entrave au Royaume-Uni en toutes circonstances. Nous déposerons à nouveau ces clauses lorsque le projet de loi reviendra à la Chambre des communes. »Cependant, le projet de loi ne devrait pas être réexaminé par les députés avant la fin du mois – après la date limite des négociations sur un accord commercial post-Brexit. Si les négociateurs réussissent à mettre fin à un accord de libre-échange, le «filet de sécurité» peut être considéré comme inutile, permettant aux ministres de le laisser abandonner définitivement la législation. David Frost dirige les négociations commerciales pour le Royaume-Uni (Photo: AFP) via Getty Images) La menace de violer le droit international a mis en colère à la fois l’UE et les hauts démocrates aux États-Unis, laissant espérer que le président élu Joe Biden pourrait refuser de faire avancer un accord commercial transatlantique si les plans sont adoptés. être poussé par des députés d’arrière-ban eurosceptiques à adopter une ligne dure avec l’UE et à répudier les sections de l’accord de retrait qui limitent la liberté d’action de la Grande-Bretagne. Ils affirment que le premier ministre et d’autres ministres comme Michael Gove ont promis de modifier l’accord signé l’année dernière par voie législative. Andrew Bridgen a déclaré à The Critic que M. Johnson avait déclaré qu’il refuserait de payer l’intégralité de la facture de divorce à Bruxelles en cas d’absence d’accord.Briefings for Britain, un groupe de réflexion pro-Brexit, a publié un rapport affirmant qu’un l’incapacité de conclure un accord commercial Royaume-Uni-UE n’aurait qu’un effet mineur sur le PIB. Son auteur Julian Jessop a déclaré: «Il vaudrait mieux sortir de la période de transition avec un nouvel accord de libre-échange équilibré, mais cela ne signifie pas que le Royaume-Uni devrait simplement accepter tout ce que l’UE est prêt à offrir. Le fait d’écarter la possibilité de se retirer affaiblirait considérablement la position de négociation du Royaume-Uni et réduirait les chances d’obtenir une bonne affaire. »