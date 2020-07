Boris Johnson ordonne à l’armée de planifier la catastrophe hivernale à quatre du coronavirus, la perturbation du Brexit, la flambée de grippe et les inondations

Boris Johnson a ordonné à l’armée de planifier une quadruple crise potentielle cet hiver impliquant un deuxième pic de coronavirus, une grave épidémie de grippe, le Brexit et des inondations, a-t-il émergé.Le chef de la stratégie et des opérations du ministère de la Défense a révélé que Downing Street avait a demandé que des exercices sur table, simulant une combinaison d’urgences, soient menés par les chefs de l’armée, les départements de Whitehall et les autorités locales d’ici la fin du mois d’août afin de se préparer à l’éventuelle catastrophe hivernale. La révélation souligne les efforts acharnés déployés dans les coulisses. à Whitehall et dans les forums de résilience civile à travers le pays pour préparer le Royaume-Uni à un deuxième pic d’infections à Covid-19 et éviter que le NHS ne soit submergé.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit C’est en contraste frappant avec les commentaires publics du Premier ministre à sa conférence de presse de Downing Street la semaine dernière, dans laquelle il a dit qu’il était possible que le pays puisse revenir à la normalité d’ici Noël. La direction de la stratégie et des opérations du ministère de la Défense a révélé que Downing Street a demandé des exercices sur table, simulant une combinaison d’urgences (Photo: Christopher Furlong / Getty) Alors que les autorités locales ont reçu de nouveaux pouvoirs pour isoler les épidémies sporadiques de Covid-19 et éviter un deuxième pic d’infections à l’échelle nationale, les exercices sur table impliquent la planification d’une réémergence de la maladie à travers le pays, ainsi que la saison normale de la grippe hivernale qui met à rude épreuve le NHS, la fin de la période de transition pour le Brexit le 31 décembre, qui pourraient entraîner des pénuries alimentaires et des files d’attente dans les ports s’il n’y a pas d’accord commercial en place, ainsi que de graves inondations.Des inondations dévastatrices ont frappé le Royaume-Uni l’hiver dernier, ainsi qu’en 2015/16 et 2013/14, et six des 10 plus humides Les pires scénarios de cas En preuve devant le comité des services publics de la Chambre des lords, qui mène une enquête sur les leçons à tirer de la pandémie, Le lieutenant-général Douglas Chalmers, chef de la stratégie et des opérations militaires au ministère de la Défense, a déclaré que l’armée travaillait avec le nouveau Centre conjoint de biosécurité et les chefs de Whitehall à la planification des pires scénarios. [Covid-19] la crise est toujours très fermement avec nous, et certainement, alors que nous regardons vers l’hiver maintenant, nous connaissons la saison normale de la grippe … nous sommes évidemment en transition hors de l’UE, et nous avons nos inondations normales, etc. qui se produisent. étudient de très près comment nous nous préparons à l’hiver et nous appuierons, car nous gérons sur table [TT] exercices très réguliers, nous soutiendrons certains des exercices de table départementaux… à Whitehall et dans les forums locaux sur la résilience. «No10 a été très clair que les exercices de TT doivent être faits d’ici la fin août afin que nous puissions apprendre d’eux et ensuite agir sur certains de ces éléments qui ont été mis en avant. »Le Lt Gen Chalmers a déclaré qu’il espérait que les fonctionnaires impliqués dans ces exercices seraient maintenus en place pour l’hiver car il était essentiel de« maintenir le réseau neuronal ». Lire la suite Le député de Leicester avertit que les problèmes qui ont causé un pic de coronavirus ne seront pas résolus par le verrouillage et exhorte le gouvernement à faire plus de « résultats sanitaires terribles » Dans son témoignage au comité, l’ancien chef de la fonction publique et secrétaire du Cabinet Lord Gus O’Donnell a critiqué la réponse du gouvernement à la pandémie, affirmant qu’il y avait eu beaucoup de données mais pas suffisamment d’analyse de ces données. Il a dit à ses pairs: «Je ne pense pas que quiconque puisse se cacher du fait que nos résultats en matière de santé sont terribles par rapport au reste du monde. Le problème tient en partie au fait que nous n’avons pas réuni les bonnes personnes autour de la table au bon moment. «Le Cabinet Office est très important par rapport à mon époque – si les gens pensent que jeter des gens là-dessus est la réponse, alors Cela n’a pas fonctionné. »Lord O’Donnell a dit qu’il était« vraiment inquiet »que lorsque les décisions clés étaient prises par les ministres et les scientifiques de Cobra« ils n’avaient que la moitié de l’histoire ». Les ministres avaient un «problème fondamental» en ce qu’ils «avaient la science mais pas la science sociale» et que le gouvernement avait introduit «l’un des plus grands changements de comportement jamais apportés» dans le verrouillage sans vraiment comprendre la science du comportement, dit le pair croisé. Il a dit qu’il y avait aussi un manque de « messages clairs – si quelqu’un sait quel est le message clair sur les masques, dites-le-moi ». Lord O’Donnell a ajouté: [Downing Street] points de presse avec des décès dans les hôpitaux, ils ont tout biaisé vers les hôpitaux, pas vers les maisons de soins. Mme Daszkiewicz, qui est maintenant directrice adjointe de la santé et du bien-être de la population à Public Health England, a déclaré à ses pairs qu’elle et ses collègues pensaient que l’attaque au novichok en 2018 serait la [crisis] de notre carrière », ajoutant:« Nous ne savions pas ce que 2020 nous réservait. »

