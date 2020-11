Boris Johnson est prêt à répondre aux préoccupations de Joe Biden concernant la frontière irlandaise alors que le gouvernement tend la main

Boris Johnson pourra «assurer» les États-Unis de leur engagement en faveur de l’accord de paix en Irlande du Nord, a insisté un haut ministre alors que le gouvernement commençait à préparer l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Les relations ont été tendues entre Downing Street et le candidat démocrate depuis qu’il a condamné les projets du Premier ministre de passer outre une partie de l’accord de retrait du Brexit. M. Biden a averti que cette décision pourrait saper l’accord du Vendredi saint – et a ajouté qu’il n’approuverait pas un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni en tant que président si le gouvernement britannique poursuivait cette étape controversée. Le bulletin i politique a coupé le bruit Robert Buckland, le secrétaire à la Justice, a cherché à l’apaiser lorsqu’il a été interrogé sur les avertissements de M. Biden selon lesquels cette décision pourrait conduire au retour d’une frontière dure sur l’île d’Irlande. « S’il y a une nouvelle administration, je peux leur assurer que cela sera au cœur de ce que nous souhaitons faire, et tout accord commercial respectera bien sûr cela », a déclaré M. Buckland à Sky News. La conclusion d’un accord commercial avec les États-Unis, qui entrera en vigueur après que la Grande-Bretagne aura quitté la période de transition post-Brexit le mois prochain, est une priorité clé pour le gouvernement Johnson. Il n’a pas réussi à parvenir à un accord pendant cinq mois de négociations avec l’administration de Donald Trump et les ministres craignent que ce ne soit encore plus difficile avec une équipe dirigée par M. Biden, qui s’est opposé à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Joe Biden fait face à une offensive de charme du gouvernement britannique (Photo: AP Photo / Carolyn Kaster) Des responsables britanniques à Londres et à Washington ont été en contact avec des alliés de Biden ces derniers mois, mais ont été empêchés de tisser des liens solides en raison de sa décision d’interdire son équipe de campagne de rencontrer des diplomates étrangers. Downing Street a refusé d’être tiré au sort sur le long processus de dépouillement des votes à l’élection présidentielle. « Ce que nous faisons en ce moment, c’est laisser le temps au processus électoral américain de parvenir à une conclusion », a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre. Il a déclaré que le gouvernement avait «toute confiance dans le fait que le système américain avec ses freins et contrepoids» aboutirait à un résultat pacifique. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a également présenté une branche d’olivier à l’administration qui devrait déménager à la Maison Blanche en signalant que la Grande-Bretagne pourrait travailler avec M. Biden sur la lutte contre le changement climatique. Lire la suite Les négociations commerciales post-Brexit risquent de s’arrêter en raison de ‘très sérieuses divergences’ entre le rameau d’olivier britannique et européen de Shapps « On peut imaginer que l’un de ces candidats serait plus enthousiaste en tant que président que l’autre », a-t-il déclaré Nouvelles ITV. M. Shapps a déclaré: «Il y a toutes sortes d’intérêts qui iront dans un sens ou dans l’autre. «J’ai mentionné le changement climatique, ce que ce gouvernement tient absolument à faire en sorte que nous progressions avec des choses comme devenir la première économie au monde à légiférer pour le net zéro d’ici 2050.» Leslie Vinjamuri, directeur du programme États-Unis et Amériques au groupe de réflexion sur les affaires étrangères de Chatham House, a déclaré: «La Grande-Bretagne et l’Amérique sont extrêmement importantes l’une pour l’autre et il y a la meilleure volonté au monde de faire en sorte que cette relation fonctionne, et ce sera certainement une priorité clé pour une administration Biden.

Enrplanet Climatiseur prêt-à-poser rév. sans unité ext. ENR1000 inverter pompe à chaleur 2040W/2100W -8500 Btu Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure ENR1000 développé par Enrplanet est un appareil révolutionnaire peu encombrant et très esthétique parfaitement adapté aux logements privés, espaces publics ou bâtiments historiques. Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure réversible

Enrplanet Climatiseur prêt-à-poser rév. sans unité ext. ENR1200 inverter pompe à chaleur 2350W/2360W-10500 Btu Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure ENR1200 développé par Enrplanet est un appareil révolutionnaire peu encombrant et très esthétique parfaitement adapté aux logements privés, espaces publics ou bâtiments historiques. Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure réversible

Enrplanet Climatiseur Prêt-à-poser rév. sans unité ext. ENR800 inverter pompe à chaleur 1650W/1700W - 6000 Btu Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure ENR800 développé par Enrplanet est un appareil révolutionnaire peu encombrant et très esthétique parfaitement adapté aux petits espaces. Le climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure réversible ENR800 regroupe en un seul appareil, l'unité

Bumble and bumble Prêt-à-powder très invisible Shampooing sec cheveux fins à normaux Le shampooing sec Prêt-à-powder très invisible 2-en-1 nettoie instantanément la chevelure et apporte un léger volume des racines aux pointes. Il est idéal pour les cheveux fins à moyens, qui ont tendance à regraisser rapidement. Ce shampooing sec est formulé avec de l'Argile rose, qui absorbe l'excès de sébum

Pret A Pousser Jardin int PRET A POUSSER LILO connect Lilo Connect c'est le potager d'intérieur compact, design et connecté idéal pour faire pousser aromates, mini légumes, salades et fleurs tout au long de l'année. L'application connectée en Bluetooth au luminaire accompagne le jardinier pour adapter l'intensité lumineuse et la durée d'allumage aux plantes

Vitry Vernis à Ongles Prêt à Porter n°121 4ml Le Vernis à Ongles de la marque Vitry maquille vos ongles et apporte brillance et force. Très confortable, sa formule est adaptée aux ongles fragiles. Sa perméabilité à l'oxygène les laisse respirer. Le plus de ce produit ? Son application facile et précise, grâce à son petit pinceau plat.