Boris Johnson avertit que le pays ne doit pas «  souffler  » avec «  la liberté en vue  » alors que les députés conservateurs se préparent à se rebeller

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les Britanniques à ne pas «gâcher» dans la lutte contre Covid-19 en bafouant les règles de son nouveau système controversé de restrictions à trois niveaux. En écrivant dans The Mail dimanche, il a déclaré qu’il pensait que Pâques marquerait un «Une vraie chance de revenir à quelque chose comme la vie normale». Le bulletin d’information de la politique i a coupé le bruit Cependant, il a averti qu’il y aurait des «conséquences désastreuses» pour le NHS si le gouvernement n’introduisait pas le nouveau système à plusieurs niveaux lorsque le verrouillage prend fin. Le ministre a tenté de parer à une révolte de jusqu’à 100 députés conservateurs cette semaine en offrant un deuxième vote sur les restrictions locales strictes en janvier, y compris une «clause de temporisation» afin qu’elles expirent automatiquement. Le gouvernement examinera les niveaux des zones locales tous les quinze jours et porter le règlement devant le Parlement après le quatrième examen le 27 janvier, qui déterminera si le système de paliers reste en place jusqu’à la fin du mois de mars.Le samedi, 479 autres décès dans les 28 jours d’une positi cinq tests ont été signalés au Royaume-Uni, portant le total à 58 030. Il y a également eu 15 871 autres cas positifs de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures.Ainsi, presque hors de notre captivité dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre le 27 novembre 2020 (Photo: BEN STANSALL / AFP via Getty Images) Dans un plaidoyer passionné, M. Johnson a écrit: « Nous avons trop travaillé, perdu trop, trop sacrifié, juste pour voir notre efforts incinérés dans une autre éruption volcanique du virus. «Cette fois, nous savons dans nos cœurs que nous gagnons, et que nous gagnerons inévitablement, car les armées de la science viennent à notre aide avec tout le moral, le clairon l’excitation des alliés prussiens de Wellington à travers les bois l’après-midi de Waterloo. »Il est cependant resté prudent et a préconisé le réalisme, déclarant:« La vérité brutale est que nous entrons dans cette période hivernale avec des taux d’infection Covid encore élevés dans tout le pays essayez – peut-être une personne sur 85 – beaucoup plus qu’en septembre. «Nous ne pouvons tout simplement pas laisser notre pied hors de la gorge de la bête. Mercredi, nous pouvons et devons sortir de l’isolement, et nous le ferons. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les choses se déchirer. »Dans une allusion au film de guerre The Great Escape, des tentatives dramatiques pour fuir un camp de prisonniers de guerre allemand, il a écrit:« Nous sommes presque sortis de notre captivité. Nous pouvons voir les pâturages des hautes terres ensoleillés à venir. Mais si nous essayons de sauter la clôture maintenant, nous nous emmêlerons simplement dans le dernier fil de fer barbelé, avec des conséquences désastreuses pour le NHS. »Tiering, tests et vaccins Un volontaire de l’Ambulance Saint-Jean tient une seringue pendant une maladie à coronavirus (COVID-19) Cours de formation de vaccinateur au centre de formation Princess Anne à Derby, Grande-Bretagne, 28 novembre 2020 (Photo: REUTERS / Lee Smith) M. Johnson a souligné comment le développement de vaccins contre le coronavirus offre un moyen de sortir de la pandémie. Il a écrit: «Dans des mois, voire des semaines, nous aurons un vaccin viable contre le coronavirus – offrant aux personnes âgées et vulnérables la protection durable dont elles ont besoin. Et nous ne soutenons pas seulement un vaccin, mais sept. «Si et quand nous pouvons commencer à administrer ces vaccins dans le bras national – en commençant par les groupes les plus vulnérables – nous saurons que nous avons gagné.» Le gouvernement a obtenu deux millions supplémentaires. doses d’un vaccin contre le coronavirus de la société américaine Moderna, qui s’est avérée efficace à 95% dans les essais, ce qui porte la commande de Moderna au Royaume-Uni à sept millions, soit assez pour environ 3,5 millions de personnes. du vaccin d’Oxford, et 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech, dont l’efficacité a également été démontrée à 95%, M. Johnson a également félicité les habitants de Liverpool, où les tests communautaires de masse ont réussi à réduire le taux d’infection, au fur et à mesure que le programme est déployé dans d’autres domaines de niveau 3. Il a ajouté: «Nous savons que les tests de masse peuvent fonctionner, mais nous devons accepter qu’en tant que technique médicale, il n’en est qu’à ses débuts. Pour travailler dans les villes, sans parler des régions, il repose sur des niveaux élevés d’adhésion du public et d’esprit communautaire. «Au cours des prochaines semaines, je suis convaincu que nous pourrons utiliser ces deux nouveaux outils scientifiques – les tests de masse et les vaccins. – pour chasser Covid de nos hôpitaux, de nos écoles et de nos maisons et de nos vies. «Avec chaque réduction substantielle de l’infection, à travers le pays, nous allons désamorcer les restrictions et permettre à des zones entières de descendre les niveaux. Nous pensons que Pâques marquera un véritable point final et une réelle chance de revenir à quelque chose comme la vie normale. »