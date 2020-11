Borat 2: Maria Bakalova révèle la réponse émotionnelle de sa mère au film de Sasha Baron Cohen

Le chat est sorti du sac, ou plutôt la fille est sortie de la cage, avec Film suivant Borat dans le monde entier sur Prime Video. Donc, à partir de ce moment, la carrière de Maria Bakalova aura ce film à remercier pour ce qui se passera ensuite. Ce qui, si la réaction du public est une indication, devrait être un avenir qui pourrait faire pleurer sa mère d’une variété plus fière et plus heureuse. Si vous ne l’avez pas vu par vous-même, rendez-vous sur Prime Video et voyez le Borat suite dont tout le monde parle. Pendant que vous y êtes, consultez le calendrier de sortie 2020, si vous voulez voir ce qui est encore sur la bonne voie pour faire ses débuts tout au long de cette année civile.