Bonjour, «Dolley»! Madison, c’est-à-dire – betanewsfr

Réservez la date pour dire « bonjour, Dolley! » – comme à Dolley Madison – le vendredi 26 juin à 19h30

Judith Kalaora, fondatrice et directrice artistique de History at Play, dépeint Dolley Madison dans une performance en direct sur HAP Pay-Per-Hap VIP Facebook Watch Group. L’événement en direct, d’une durée d’environ 60 minutes, apporte le dynamisme de l’histoire théâtrale directement à votre domicile et sera suivi d’un Q&A en temps réel avec le public.

Madison, bien sûr, était la première dame du président James Madison, le quatrième président des États-Unis et l’une des premières dames les plus estimées de l’histoire. Kyle Jenkins, un historien vivant basé à Philadelphie, dépeint le président. Le duo engageant racontera des histoires de leur vie à Philadelphie, une période de tumulte politique dans les années 1790, lorsque la nation naissante déterminait comment gouverner une toute nouvelle république démocratique.

Intitulée «Growing Pains of America», la pièce dépeint les Madisons alors qu’ils traversent une époque marquée par des douleurs grandissantes et une détresse politique. Avant que James et Dolley ne deviennent célèbres en tant que premier couple au pouvoir de Washington City, il était membre de la Chambre des représentants pendant la présidence de George Washington.

Le gouvernement a été établi à Philadelphie alors que l’agression anglaise et française se profilait. Il y a eu aussi la Révolution française qui a testé les limites du régime monarchique contre démocratique. Et pendant ce temps, les États-Unis ont connu le premier transfert pacifique du pouvoir présidentiel et l’émergence d’un système bipartite divisant les loyautés politiques.

Comme aujourd’hui, la politique était source de division. Mais la scène sociale était riche et dynamique, et Dolley a perfectionné les compétences et le savoir-faire qui définiraient finalement le rôle de première dame.

Chaque performance Pay-Per-HAP est offerte à un tarif de 5 $ à 25 $ par téléspectateur ou 100 $ pour un laissez-passer 2020. Pour plus d’informations sur les billets, visitez wwwHistoryAtPlay.com ou visitez Facebook à @HistoryAtPlay. Vous devez avoir accès à un compte Facebook pour voir.

Disco en ligne

Disco Divas est en ligne cet été et le Théâtre Canon devient virtuel cet été, déplaçant Disco Divas, son atelier d’été pour enfants sur une plateforme en ligne. Le directeur artistique Shawn Cannon est responsable du programme pour les enfants de 8 à 18 ans. Il se déroule du lundi au jeudi, du 3 au 6 août et du 10 au 13 août, de 11 h à 16 h, et se terminera par une performance enregistrée pour que les amis et la famille puissent profiter de la maison. Le programme comprendra un encadrement individuel et en petit groupe avec un professionnel du théâtre chevronné et fournira aux étudiants l’occasion d’explorer la création d’art sur la plateforme numérique. Les réunions individuelles et en petits groupes se tiendront sur Google Meets. Les étudiants recevront beaucoup d’attention individuelle mais sont censés pratiquer leurs parties en dehors des réunions virtuelles. Le programme d’été semble différent, mais Cannon et son équipe espèrent qu’il se transformera en «une nouvelle expérience amusante et éducative pour tous». Des plans sont toujours en cours d’élaboration et les inscriptions sont ouvertes. Des questions? Appelez le 978-448-2108. Pour plus d’informations et l’inscription, visitez www.thecannontheatre.com/summer-program.html.

Backstage Bistro ouvert

Bien que la nouvelle saison soit suspendue jusqu’à l’automne, le célèbre Backstage Bistro du North Shore Music Theatre est ouvert et sert sur sa terrasse les jeudis et vendredis de 16 h à 20 h. Dégustez des hamburgers, des salades, des sandwichs et des plats comme des steak frites et de la salade de thon niçoise à l’extérieur, à côté du théâtre Beverly in the round. La distanciation sociale et toutes les directives des États et des CDC seront respectées. Les réservations sont obligatoires au 978-880-8685 ou par courriel à [email protected]

Mise à jour du nouveau représentant

Le nouveau Repertory Theatre de Watertown a récemment annoncé les mises à jour suivantes de sa saison à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours. Toutes les représentations de «Lady Day au Emerson’s Bar & Grill» sont reportées à l’automne. Les réservations de tournées de «Thurgood», «The Scarlet Letter» et «Romeo & Juliet» sont reportées jusqu’à nouvel ordre. Le gala, qui devait avoir lieu le 5 mai, est reporté au 26 octobre. Toutes les représentations des «Fences» d’August Wilson sont annulées. Le port d’attache du théâtre, le Mosesian Center for the Arts, est actuellement fermé au public. Visitez www.newrep.org ou facebook.com/newrep pour les mises à jour.

L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est [email protected]