BlizzCon 2020 annulée en raison de la prise en compte de l’événement en ligne COVID-19, début 2021

Si vous vous attendiez à ce que les événements de la fin de l’année manquent la série d’annulations causées par la pandémie de COVID-19, détrompez-vous. La BlizzCon 2020, la convention qui célèbre tout ce qui est Blizzard, est annulée. Normalement organisée plus tard dans l’année, généralement la première semaine de novembre, les organisateurs de la BlizzCon n’avaient même pas encore annoncé la date précise de l’événement 2020. Plus tôt cette année, Blizzard a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’organiser l’événement même en cas de pandémie, et a maintenant confirmé qu’il n’y aura pas de BlizzCon 2020.

Cependant, Blizzard a indiqué qu’il voulait essayer d’organiser un événement en ligne pour les fans, quelque chose qui « sera probablement au début de l’année prochaine », s’ils peuvent travailler sur les différentes logistiques. Ils cherchent également des moyens de soutenir les événements sportifs de compétition qui ont généralement lieu chaque année au salon. Blizzard fera de nouvelles annonces et des mises à jour sur leurs plans en cours pour l’émission en ligne à un moment donné dans le futur, mais il voulait au moins annoncer la décision de ne pas organiser l’émission de cette année.

La décision de Blizzard d’annuler la BlizzCon 2020 intervient après des semaines de délibérations sur les moyens de respecter les considérations de sécurité et de santé requises pour organiser un événement massif. Il a finalement été déterminé que «compliqué par les fluctuations des directives nationales et locales en matière de santé dans les mois à venir» rendait difficile la planification d’un événement à grande échelle comme la BlizzCon et la voie la plus sûre pour le personnel et les fans était simplement de ne pas organiser l’événement physique.

L’annulation par Blizzard de la BlizzCon 2020 confirme plus ou moins que nous ne reviendrons à aucun type de normalité en 2020 en termes d’événements de jeu et d’expositions. Alors que chaque organisateur est libre de prendre ses propres décisions concernant leurs spectacles individuels, les restrictions locales pourraient très bien leur imposer des mains alors que la pandémie continue de se propager. Ce que cela signifie pour les consoles de nouvelle génération est l’une des premières périodes de déploiement du marketing sur console où les fans et la presse n’auront pas la possibilité de se familiariser avec la technologie avant son lancement, du moins pas à plus grande échelle auparavant.

Alors que Blizzard annule sa convention de fans de novembre, les organisateurs de PAX West sont toujours convaincus qu’ils organiseront l’expo de septembre dans la région de Seattle, au moins à partir du mois dernier. Sony avait également initialement prévu de tenir « des centaines d’événements grand public » tout au long de l’année pour montrer la PS5, mais on ne sait toujours pas comment ces plans ont changé depuis COVID-19. Étant donné que Sony a été l’une des premières grandes entreprises à se retirer d’un événement (PAX East) au début de l’année en raison de problèmes de santé et de sécurité, il est peu probable que la société cède et organise des événements physiques cette année.

[Source: Blizzard]