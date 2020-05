Black Mirror Season 6 arrive ou non, si oui, alors quand?

– Publicité –



Mises à jour de Black Mirror Season 6: La série télévisée britannique d’anthologie dystopique de Netflix sur la science-fiction Miroir noir est un incontournable. Créée par Charlie Brooker et Annabel Jones, la chaîne a terminé sa cinquième saison en juin 2019. Et maintenant, tous les fanatiques attendent son récit dystopique plus brillant et acclamé par la critique.

nous avions tous déjà vu la saison dernière jusqu’où le trou du lapin Black Mirror peut aller. Pourrait-il y avoir un autre grand film Black Mirror en cours? Découvrez-le dans l’article.

Black Mirror saison 6: à venir ou pas?

Aucune annonce n’est faite jusqu’à présent dans ce contexte. Tout dépend du succès de l’émission depuis la fin de l’année dernière – Bandersnatch a été, pour le dire légèrement. Interrogé dans une interview, Brooker a déclaré: « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit pour nous arrêter. »

Dans nos pronostics, le show sera là dans nos bing-lists.

Le processus de production compliqué de Bandersnatch a retardé la sortie de la cinquième saison d’environ six mois. Et le feu de COVID-19 lui a donné un coup. Nous supposons que les fanatiques doivent attendre le second semestre 2020 pour la décharge.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Black Mirror saison 6?

Eh bien, nous pensons qu’un changement peut être vu dans le nombre d’épisodes de ce prochain ensemble. Nous ne jetons pas de flèches en l’air, cela a été suggéré par Brooker lui-même. Il a dit: « Nous pourrions faire des one-offs, nous pourrions faire une histoire en cours, nous pourrions faire des spin-offs. »

Certaines de nos sources disent que ce sera une saison de 6 épisodes.

Qui sera là dans le casting de la saison 6?

Les informations relatives au casting ne sont pas publiées jusqu’à présent. Au cours des saisons précédentes, nous avons observé une chose: il y avait un équilibre entre l’utilisation d’un mélange de talents britanniques prometteurs (Daniel Kaluuya pré-Get Out, Alex Lawther) et de stars massives (Jon Hamm, Miley Cyrus, Andrew Scott) .

Nous pouvons également nous attendre à voir cette combinaison dans les saisons futures.

