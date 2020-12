Batterygate lève à nouveau sa tête laide

Reuters a rapporté mercredi que cinq organisations européennes de consommateurs avaient déposé des recours collectifs contre Apple en Belgique et en Espagne. Au cours des prochaines semaines, les groupes prévoient de poursuivre le constructeur en Italie et au Portugal. Les plaignants recherchent 180 millions d’euros (217 millions de dollars) et affirment qu’Apple induit les consommateurs en erreur sur l’autonomie de la batterie de divers modèles d’iPhone 6.

#Batterygate affiche à nouveau sa laideur, cette fois en Europe



Ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de #Batterygate a commencé en 2016 lorsque les utilisateurs de différents modèles d’iPhone 6 ont remarqué que leur téléphone s’éteignait après lui avoir demandé de gérer une tâche complexe et lourde de processeur. Pour aggraver les choses, ces unités avaient des batteries qui étaient faibles et de plus en plus faibles. Sans la puissance nécessaire pour tourner le cadran du processeur sur « 11 », ces iPhone redémarreraient. Apple a donc sorti iOS 10.2.1 qui était un cheval de Troie. Les consommateurs ne le savaient pas à l’époque, mais la mise à jour a permis à Apple de réduire les modèles d’iPhone avec des batteries plus faibles. En limitant la vitesse du processeur, les batteries n’avaient plus à se fatiguer pour prendre en charge le processeur, réduisant ainsi le besoin de ces unités de s’arrêter. Cependant, les vitesses de traitement plus lentes ont amené certains propriétaires d’iPhone à croire qu’Apple avait délibérément ralenti la vitesse de fonctionnement de ces modèles afin de générer plus de ventes.

Dans iOS 11.3, Apple a ajouté un indicateur de santé de la batterie pour permettre aux utilisateurs de savoir si la batterie de leur iPhone s'affaiblit

Alors qu’Apple était accusé d’obsolescence programmée, il a nié qu’il ferait jamais quoi que ce soit pour raccourcir la durée de vie de la batterie de ses produits. En décembre 2017, Apple s’est excusé d’avoir étranglé secrètement ces anciens iPhones et a baissé le prix du remplacement des batteries sur certains modèles de 63% à 29 $. Mais cela n’était pas suffisant pour plusieurs utilisateurs d’iPhone américains qui ont poursuivi Apple en justice. L’été dernier, Apple a conclu un règlement qui verse 25 $ au propriétaire de chaque appareil éligible. Ces téléphones incluent les appareils américains iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus et / ou SE qui exécutaient iOS 10.2.1 ou version ultérieure avant le 21 décembre 2017. Les appareils iPhone 7 ou 7 Plus américains exécutant iOS 11.2 ou version ultérieure sont également inclus. avant le 21 décembre 2017. Le règlement, qui pourrait rapporter aux consommateurs américains jusqu’à 500 millions de dollars, nécessite toujours l’approbation du tribunal. Et le mois dernier, plus de 30 États ont remporté un procès combiné qu’Apple a réglé pour 113 millions de dollars sans admettre sa culpabilité.

Et cela nous amène aux nouvelles d’hier sur les nouvelles poursuites déposées en Europe. Els Bruggeman, responsable de la politique et de l’application de la loi à l’organisation de consommateurs Euroconsumers, a déclaré: « Les consommateurs sont de plus en plus contrariés par les produits qui s’usent trop rapidement, les modèles d’iPhone 6 en étant un exemple très concret. d’un point de vue environnemental, il est également totalement irresponsable. «

Pour éviter une répétition de #Batterygate à l’avenir, avec la sortie d’iOS 11.3 en 2018, Apple a ajouté un indicateur de santé de la batterie que vous pouvez trouver en allant sur Réglages > Batterie > Santé de la batterie. Vous verrez une lecture en pourcentage appelée Capacité maximale. Lorsque vous recevez votre iPhone pour la première fois, ce sera à 100% et au fil du temps, ce nombre vous montrera le pourcentage de puissance maximale de la batterie que vous avez maintenant sur le téléphone par rapport à lorsque l’appareil était neuf. Comme le dit Apple, «une capacité inférieure peut entraîner moins d’heures d’utilisation entre les charges». Sur la même page, vous avez la possibilité d’activer la charge optimisée de la batterie. Cette fonction apprend votre routine de charge quotidienne et ne chargera pas la batterie de l’iPhone au-delà de 80% jusqu’à ce qu’elle calcule que la batterie atteindra 100% exactement lorsque vous retirez normalement l’appareil du chargeur. Cela peut être désactivé si vous avez besoin du téléphone complètement chargé dès que possible. Cette fonction prolonge la durée de vie de la batterie d’un iPhone en réduisant le temps dont elle a besoin pour la charge d’entretien; ce dernier sert à maintenir la batterie à 100% et peut raccourcir la durée de vie d’une batterie iPhone.