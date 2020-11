Barcelone est la plus touchée par le nouveau plafond salarial en Espagne – Football

Le plafond salarial des clubs de la ligue espagnole a été réduit de plus de 700 millions de dollars en raison de la pandémie de coronavirus, Barcelone et Valence étant en ligne pour subir le plus gros coup, a annoncé mardi la ligue. Barcelone et Valence devraient procéder à des réductions de salaire d’environ 40% cette saison, le Real Madrid et l’Atlético Madrid ayant besoin d’ajustements de 27% chacun.

En raison de la réduction, le président de la ligue, Javier Tebas, a déclaré qu’il s’attend à un marché des transferts hivernal très calme pour les clubs espagnols. Il a également averti que certains des effets de la pandémie de COVID-19 dureront probablement encore quelques saisons.

« Il est important que nous comprenions tous qu’il sera difficile pour les nouveaux joueurs de rejoindre les clubs », a déclaré Tebas. «Ils cherchent maintenant à réduire les coûts. Certains clubs devront vendre des joueurs ou réduire leurs salaires. Il n’y a pas d’autre choix.

Tebas, cependant, a déclaré qu’aucune mesure disciplinaire n’était prévue pour les clubs qui dépassent la limite de salaire en raison de la situation inhabituelle causée par la pandémie, mais il a averti que les clubs eux-mêmes finiraient par ressentir les conséquences financières d’un dépassement de budget.

Le plafond salarial des 20 clubs de la première division a été ramené à 2,3 milliards d’euros (2,7 milliards de dollars) contre 2,9 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars) avant que la pandémie ne frappe il y a une saison.

Les ajustements font partie des mesures de contrôle financier de longue date de la ligue pour réduire les dettes des clubs et les maintenir en bonne santé financièrement. Chaque club a un plafond salarial différent calculé en fonction d’une série de facteurs qui incluent les revenus, les coûts et les dettes.

Barcelone aura près de 383 millions d’euros (453 millions de dollars) à dépenser en salaires, contre 671 millions d’euros (794 millions de dollars) la saison dernière. Madrid a le plus grand plafond cette saison à 468 millions (554 millions de dollars), contre 641 millions d’euros (759 millions de dollars) il y a un an.

L’Atlético aura plus de 252 millions d’euros (298 millions de dollars) à dépenser, Séville près de 186 millions d’euros (220 millions de dollars), Villarreal 145 millions d’euros (171 millions de dollars) et Valence 103 millions d’euros (122 millions de dollars). Elche promue aura le plus petit plafond salarial à 34 millions d’euros (40 millions de dollars).

« Ce n’est pas que Barcelone et Valence n’étaient pas bien gérées », a déclaré Tebas. «Ils ont été affectés différemment des autres clubs. Personne n’aurait pu prévoir cette situation.

Valence a vendu plusieurs de ses meilleurs joueurs lors du dernier mercato, et Barcelone a négocié des ajustements salariaux avec ses joueurs.

Tebas a félicité tous les clubs espagnols et a déclaré qu’ils agissaient de manière responsable compte tenu de la situation actuelle.

«Les clubs font ce qu’ils ont à faire, c’est une année inhabituelle», a déclaré Tebas. «Cela va affecter encore quelques saisons, mais j’espère que nous serons dans une meilleure situation par rapport aux autres compétitions européennes.»

L’Espagne a été la ligue qui a enregistré la plus forte réduction des dépenses sur le marché des transferts hors saison, 66% de moins que l’année précédente. La Premier League avait une réduction de 23%.

« Le Real Madrid et Barcelone ont des équipes fabuleuses », a déclaré Tebas. «Mais je considérerais cela comme une année de transition, vous ne pouvez pas être aussi compétitif que par le passé.»

Tebas a déclaré que le retour des supporters dans les stades serait essentiel pour aider les clubs à générer davantage de revenus. Il a également noté que la ligue espagnole continuera d’être désavantagée par rapport aux autres ligues en raison de problèmes fiscaux et des restrictions sur la publicité des sociétés de paris en ligne.

