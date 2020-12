Avez-vous besoin du vaccin si vous avez déjà eu Covid? Ce que nous savons sur l’immunité et si vous avez d’abord besoin d’un test

Les conseillers gouvernementaux ont confirmé qui sera le premier à se faire vacciner contre Covid-19 à partir de la semaine prochaine après l’approbation du vaccin Pfizer par les régulateurs.Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a déclaré que les résidents des foyers de soins et les personnes de plus de 80 ans- Les personnes âgées devraient être parmi celles qui ont reçu le vaccin en premier dans la phase 1. Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Le vaccin sera ensuite progressivement administré aux plus de 70 ans, puis aux plus de 60 ans, aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, aux agents de santé de première ligne et aux agents clés La majorité des personnes en bonne santé ne recevront pas de vaccin avant l’année prochaine. Le gouvernement est clair dans son soutien enthousiaste au vaccin et encourage tout le monde à l’obtenir, mais ce ne sera pas obligatoire.Alors qu’en est-il des personnes qui pensent être déjà immunisées contre Covid-19? Le vaccin Pfizer contre le coronavirus doit être absorbé deux doses entre 21 et 28 jours d’intervalle (Photo: Reuters) Que se passe-t-il si vous avez déjà eu le virus? Les scientifiques sont toujours en train d’apprendre l’existence de Covid-19 et on ne sait toujours pas dans quelle mesure une personne qui a contracté le virus se serait développée Jusqu’à présent, les essais de vaccins se sont concentrés sur des personnes qui n’ont pas été exposées au Covid-19, ce qui signifie que l’effet de la vaccination sur les personnes qui ont été exposées au virus n’est toujours pas clair.Mais les premières preuves suggèrent une immunité au virus. peut s’estomper ou diminuer avec le temps et peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Les experts ne savent pas combien de temps les anticorps durent dans le système d’une personne, à quel point ils peuvent être puissants ou si leur développement dépend de la gravité de la maladie d’une personne.Par conséquent, les autorités ne se fonderont pas sur l’hypothèse selon laquelle il est peu probable que les gens soient attrapés. le virus plus d’une fois.Cela signifie qu’il est plus sûr de recevoir le vaccin, qui ferait office de complément à tout anticorps qu’une personne pourrait ou non avoir développé. Serai-je autorisé à me faire vacciner si j’ai déjà eu le virus? Oui, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a confirmé que le fait que vous ayez ou non eu le virus auparavant n’aura aucune importance quant à savoir si vous êtes prioritaire pour le vaccin.L’ordre de priorité est basé sur des facteurs de travail, de santé et d’âge – il ne repose pas sur le fait que vous ayez déjà été testé positif au virus. En savoir plus Vaccin Pfizer: Comment le vaccin Covid approuvé par le Royaume-Uni a réussi à battre des records de vitesse de développement en toute sécurité Avez-vous besoin d’être testé avant d’être vacciné? Si vous présentez des symptômes de Covid-19, vous devez rester à la maison et passer un test . Les symptômes sont une nouvelle toux continue, une température ou un changement soudain ou une perte de l’odorat et / ou du goût, ce qui signifie que vous ne devez pas vous rendre dans un centre de vaccination ou votre cabinet médical. vous n’avez pas été invité à passer un test, vous n’aurez pas besoin de subir un test avant de recevoir le vaccin. Comment savoir si vous recevez le vaccin? Si vous recevez le vaccin en raison de votre travail – par exemple, si vous travaillez dans un maison de soins – votre employeur vous informera probablement qu’il vous est conseillé de recevoir le vaccin.Si vous êtes sur la liste des priorités en raison de votre âge ou de votre état de santé, votre médecin vous contactera pour vous demander de vous faire vacciner et vous expliquera comment Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les gens seront contactés par le NHS quand ce sera leur tour de se faire vacciner. La JVCI a adopté une approche de «précaution» en conseillant aux femmes enceintes de ne pas se faire vacciner car il n’y a «aucune donnée comme encore sur la sécurité des vaccins Covid-19 pendant la grossesse ». le vaccin doit être proposé à certains enfants à haut risque. Ordre des priorités pour le déploiement de la phase 1: La liste des priorités pour la «phase 1» du programme de vaccination Covid-19 est: 1. Les résidents d’une maison de soins pour personnes âgées et leurs aidants 2. Tous ces 80 ans et plus et en première ligne travailleurs de la santé et des services sociaux 3. Tous les 75 ans et plus 4. Tous les 70 ans et plus et les personnes considérées comme cliniquement extrêmement vulnérables 5. Tous ces 65 ans et plus 6. Toutes les personnes âgées de 16 ans à 64 ans avec des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave et de mortalité 7. Tous ces 60 ans et plus 8. Tous ces 55 ans et plus 9. Tous ces 50 ans et plus.