Avec les restrictions de Covid-19 fermant les lieux, la troupe de théâtre de Prague Cirk La Putyka a dû faire preuve de créativité

À l’extérieur d’un ancien abattoir de Prague, quatre personnes regardent à travers une fenêtre ouverte pendant qu’un gong sonne et le rideau se lève pour révéler des acrobates, des danseurs, des marionnettistes et des musiciens dans une extravagance théâtrale à couper le souffle. À première vue, il peut sembler que les spectateurs du côté de la rue se faufilent derrière une foule régulière payant des billets pour voir le spectacle. Mais il s’avère que les quatre spectateurs extérieurs sont les seuls à regarder: le public à la fenêtre obtient une performance personnalisée. Les singeries bizarres sont la façon dont la troupe de théâtre d’avant-garde Cirk La Putyka peut continuer malgré les règles de distanciation sociale du coronavirus.Le directeur de Cirk La Putyka, Rostislav Novák Jr, décrit le spectacle comme une fenêtre culturelle. Telle un comptoir de restauration rapide, ce théâtre à emporter propose des performances bouchées pour un public affamé. Chaque créneau ne dure que cinq minutes et l’ensemble la jouera plusieurs fois chaque soir. «Tout se déroule dans le respect des règles d’hygiène en vigueur», déclare M. Novák. «Les spectateurs s’assoient dehors près de la fenêtre et les acteurs sont à quelques mètres d’eux. Mon avocat dit que c’est légal si la représentation ne dure que le temps de livraison habituel. »Un artiste regarde à travers un rideau avant une représentation dans un théâtre à Prague, en République tchèque (Photo: AP) S’adapter pour survivre Les spectacles peuvent être brefs et le public est minuscule, mais comme la crise des coronavirus oblige les théâtres et autres salles à fermer leurs portes, le défi de trouver des moyens de suivre les spectacles en direct est un défi auquel les artistes du monde entier sont aux prises. C’est particulièrement difficile en République tchèque, qui a le taux d’infection et de mortalité par habitant le plus élevé d’Europe, avec des nombres quotidiens moyens atteignant respectivement 1 331 et 27 ans, mais M. Novák, 39 ans, dit que les émissions répondent à un besoin. «C’est une période étrange et nous recherchons de nouvelles façons de communiquer avec les gens. Les gens sont inquiets, anxieux et tristes. Nous voulons leur remonter le moral. En savoir plus Le président de V&A, Nicholas Coleridge, a déclaré que l’immunité collective « pourrait être une solution » et non les verrouillages de Covid Cirk La Putyka, basé dans l’espace culturel Jatka78 dans la banlieue hipster de Prague de Holešovice, est un ensemble qui combine danse et manigances acrobatiques avec musique et mime dans un cirque anarchique montre. Mais M. Novák dit que les 65 membres de la troupe doivent se produire régulièrement. «Nos artistes sont comme des athlètes: nous devons nous entraîner et pratiquer, sinon nous perdons nos capacités», dit-il. «Nous voulons ramener les gens sur scène. Nous devons garder la créativité dans notre esprit et notre corps. Et nous avons besoin du public pour continuer à assister aux spectacles. »« Nous étions des nomades »L’équipe de M. Novák a trouvé des moyens novateurs pour continuer ses actes cette année alors qu’elle s’efforce de surmonter les restrictions de distanciation. Une fois les règles assouplies cet été, ils se sont rendus dans différents lieux, diffusant sur Zoom pour un public en direct pouvant atteindre 60 000 personnes à la fois: ils se sont produits dans des champs, des places de ville, des forêts et des piscines, parfois sous de fortes pluies. «Nous étions des nomades. Et c’était comme de l’art conceptuel », dit M. Novák, rappelant les traditions médiévales des troupes voyageant de ville en ville. Mais la deuxième vague de coronavirus a conduit à des restrictions encore plus strictes à travers la République tchèque. M. Novák a alors décidé de proposer des spectacles aux personnes en première ligne: médecins, infirmières et patients dans les hôpitaux et les maisons de soins. «Les gens appelaient alors pour demander: ‘Pouvez-vous raconter un conte de fées à nos enfants pendant que nous travaillons?’ ou « Pouvez-vous chanter une chanson pour nous remonter le moral? » Nous voulions apporter une belle énergie dans la vie des gens », dit-il. Un artiste répète avant sa représentation au théâtre La Putyka (Photo: Getty) Créativité tchèque M. Novák dit que la taille du public n’a aucune importance. «Hier, nous avons joué pour un public d’une seule personne. Et c’était magique. Peu importe que ce soit une salle pleine de 1 000 personnes ou une seule, car nous avons juste besoin de cette seule personne pour s’engager, pour se connecter émotionnellement », dit-il. «Et à la fin de chaque spectacle, nous nous inclinons exactement de la même manière.» M. Novák dit que le théâtre éphémère s’inscrit dans une longue tradition de la créativité tchèque, rappelant les artistes bohèmes et accueillant des écrivains comme Franz Kafka et Milan Kundera et réalisateur Miloš Forman. M. Novák lui-même fait partie d’une longue lignée d’artistes. «Il y a huit générations de marionnettistes dans ma famille, à commencer par l’un de mes ancêtres, né en 1775», dit-il. Lire la suite Tim Minchin, Apart Together, critique: un projet de vanité d’une heure Ancien artiste du Cirque de Soleil, M. Novák a fondé le Cirk La Putyka avec son frère Vit Novák en 2009. Il le décrit comme un «cirque contemporain», et dit leur les performances bruyantes sont de la «poétique du théâtre». Habitués du Festival d’Édimbourg, ils ont fait fureur en 2015 lorsque deux de leurs trapézistes ont organisé une cascade impromptue en se balançant sur des cordes depuis le pont George IV au-dessus de la Cowgate très animée.En plus de diriger la société, il agit toujours, et M. a un rôle dans un film HBO produit par Steven Spielberg, Oslo, qui tourne actuellement à Prague avec Andrew Scott et Ruth Wilson. Il envisage également de lancer une chaîne de télévision la semaine prochaine, où toutes les performances seront en direct, y compris les publicités, mais il essaie toujours de trouver des moyens de maintenir les émissions en direct tant que les restrictions restent en place. «Nous devons penser différemment à l’art, aux tournées, aux performances», déclare M. Novák. «Nous avons beaucoup de rêves, mais pour le moment, nous essayons simplement de survivre. Et nous voulons que les gens fassent l’expérience d’une culture vivante, même si ce n’est que pour cinq minutes. Nous voulons toujours partager avec les gens, car beaucoup de choses peuvent se passer dans ces moments-là. »

