Avant le match à Wiener Neustadt: Sept joueurs nationaux sud-coréens positifs à Covid

L’équipe nationale de Corée du Sud – l’une des sept sélections internationales qui disputent actuellement des matches internationaux en Autriche – est touchée par une épidémie massive de coronavirus. Avant le match de samedi contre le Mexique (2: 3) à Wiener Neustadt, six joueurs et un superviseur ont été testés positifs. Le match n’a été lancé qu’après des discussions et une quarantaine de dix jours a été imposée à l’équipe de Corée du Sud.

Selon l’agence de presse Yonhap, la Corée du Sud a appris quatre tests positifs de joueurs et d’un membre du personnel de soutien 20 heures avant le premier match international de l’année. D’autres tests ont apporté deux autres résultats positifs.

Selon Yonhap, la Corée du Sud s’est appuyée sur le fait qu’un match serait joué tant qu’une équipe aurait au moins 13 joueurs en bonne santé, y compris un gardien de but. Un match entre la Corée du Sud et le Qatar à Maria Enzersdorf est prévu mardi.