Apple WWDC 2020 : les annonces importantes attendues

La conférence mondiale annuelle des développeurs (WWDC) d’Apple aura lieu le lundi 22 juin, mais sous une forme très différente de la normale, en raison de la pandémie COVID-19.

The show must go on comme le dit une fameuse chanson du groupe Queen. C’est la raison pour laquelle Apple présentera l’ensemble de la conférence dans un nouveau format exclusivement numérique. La société devrait encore y dévoiler les prochaines évolutions d’iOS, macOS, watchOS et tvOS — les différentes suites de logiciels qui alimentent tout le matériel d’Apple.

L’entreprise peut également faire une annonce encore plus importante en marge des seules mises à jour annuelles du logiciel : Apple devrait donc se servir du WWDC pour annoncer le passage des processeurs à base d’Intel à des puces ARM conçues sur mesure pour ses ordinateurs de bureau et portables Mac. Il s’agirait d’un changement fondamental pour l’ensemble des produits informatiques de la marque à la pomme.

La conférence des développeurs d’Apple arrive également à un moment où la société est critiquée pour sa politique de développement, comme les limites qu’elle impose aux applications tierces et les réductions de 30 % et 15 % qu’elle prélève sur les achats d’applications et les abonnements vendus sur l’Apple store.

L’UE a ouvert des enquêtes antitrust à l’encontre d’Apple, alors même qu’Apple continue d’appliquer des politiques restrictives – tout récemment contre la start-up de messagerie électronique Hey. Les principaux développeurs comme Spotify, Epic Games et Match Group sont de plus en plus critiques à l’égard des politiques d’Apple ; s’il y a un changement à venir, c’est le moment idéal pour le faire (à moins qu’Apple ne préférera une fois de plus éluder le problème).

IOS 14, une refonte complète de l’OS ?

La mise à jour annuelle d’iOS devrait, comme d’habitude, être l’un des principaux sujets de discussion d’Apple cette année, même si une série de fuites — grâce à une version antérieure du logiciel qui est sortie dans le monde au début de l’année — a donné un aperçu un peu plus précis que d’habitude de ce à quoi il faut s’attendre.

Apple semble s’installer dans une cadence de développement rapide avec ses mises à jour d’iOS : l’iOS 13, notoirement bogué, a suivi l’iOS 12, solide comme un roc, qui a à son tour corrigé le problème de l’iOS 11. En tant que tel, iOS 14 est censé se concentrer sur la performance et la stabilité plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Du grand classique.

IpadOS, vers plus de tranquillité

L’année dernière, Apple a décidé de scinder la version iPad d’iOS en sa propre gamme, l’iPadOS est né. Étant donné qu’au fond, iPadOS est toujours fondamentalement iOS, il faut s’attendre à ce que la plupart des changements annoncés pour iOS14 s’appliquent également à cette version spécifique d’iOS. Cela dit, il y a d’autres rumeurs concernant l’iPadOS qui tournent notamment autour de l’Apple Pencil. Selon MacRumors, Apple ajoutera une nouvelle fonction PencilKit qui convertira automatiquement les mots manuscrits en texte standard. La nouvelle fonction d’écriture manuscrite fonctionnerait dans n’importe quel champ de saisie de l’iPadOS.

D’autres changements, comme la prise en charge de la souris, dont la sortie avec iOS 14 était prévue à l’origine, ont déjà fait leur chemin vers l’iPad au début de l’année avec la sortie d’iOS 13.4.