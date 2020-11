Apple iPhone 12 Pro Max contre Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Apple iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra, les principales différences de spécifications

Prix ​​Apple iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra

Apple iPhone 12 Pro Max: 1099 $ (128 Go), 1199 $ (256 Go), 1399 $ (512 Go)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 1299 $ (128 Go), 1449 $ (512 Go)

Nous sommes en plein essor dans les terres phares haut de gamme, alors ne vous attendez pas à des prix abordables. Le nouvel iPhone haut de gamme commence à 1100 $ pour la version 128 Go et vous facture respectivement 1199 $ et 1399 $ pour les versions 256 et 512 Go, alors que le Note 20 Ultra vous coûtera 1299 $ pour la version 128 Go et 1449 $ pour la version 512 Go. Bien sûr, ce dernier est sur les tablettes depuis quelques mois, vous pouvez donc parfois obtenir le Note 20 Ultra moins cher grâce aux offres, ventes et autres types de bonnes affaires.

Couleurs du corps et écran Apple iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra

OLED 6,7 « 60 Hz par rapport à OLED 6,9 » 120 Hz

Bleu, graphite, or et argent vs noir, bronze et blanc

Cache d’écran Ceramic Shield vs Gorilla Glass Victus

En entendant qu’il s’agit de la première version d’iPhone de 6,7 pouces, vous pourriez être pardonné de vous inquiéter de la façon dont cela affecterait votre paume, votre poche ou votre sac à main, mais le 12 Pro Max est toujours bien plus compact que les vrais mastodontes comme le Galaxy Note 20 Ultra Il est tout simplement moins confortable à tenir et à manipuler grâce aux côtés plats de l’iPhone 4 et au corps plus large.

Si vous pouvez lui pardonner cela, il vous récompensera avec la meilleure résistance à l’eau sur un téléphone à usage général – jusqu’à 20 pieds – ainsi qu’avec une version améliorée du Note 20 Ultra’s Gorilla Glass Victus, appelé Bouclier céramique qui semble être capable de résister à des chutes plus élevées dans des tests contrôlés

Il n’y a pas de taux de rafraîchissement élevé sur l’iPhone 12 Pro Max, et cela pourrait être une déception pour les geeks de la technologie et les utilisateurs réguliers, et une opportunité manquée pour Apple, mais c’est comme ça. Outre son taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, l’écran affiche une résolution de 2778 sur 1284 pixels, ce qui est suffisamment net.

Dans le même temps, le Galaxy Note 20 Ultra est livré avec un écran Dynamic AMOLED 120Hz qui vient avec une résolution de 1440 par 3088 pixels, un peu plus net que l’écran de l’iPhone 12 Pro Max. Le 12 Pro Max est légèrement supérieur en termes de luminosité de pointe et de crédibilité des couleurs, ainsi que de dureté de l’écran grâce au couvercle Ceramic Shield, mais il manque le taux de rafraîchissement élevé, donc nous donnons le tour de l’écran à Samsung. En fin de compte, cependant, aucun appareil ne décevra en ce qui concerne ses qualités d’affichage globales.

Apple iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra Spécifications techniques performances

5 nm Apple A14 Bionic, 6 Go de RAM par rapport au Snapdragon 865 + / Exynos 990, 8/12 Go de RAM

Stockage de 128 Go / 256 Go / 512 Go

À l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max, le chipset A14 Bionic d’Apple qui a fait ses débuts sur l’Apple iPad Air 4 bourdonne de superbes performances grâce au processus de fabrication 5 nm et à l’iOS 14. optimisé. Ce dernier assure également de meilleures performances avec une efficacité énergétique plus élevée, donc voilà. Le plus grand iPhone est livré avec 6 Go de RAM et des variantes de stockage de 128, 256 ou 512 Go.

En attendant, le Galaxy Note 20 Ultra est livré avec le Qualcomm Snapdragon 865+ aux États-Unis et en Corée, ou Exynos 990 ailleurs. Une bête octa-core, construite sur un processus 7 nm – le 865+ est une version légèrement améliorée du Snapdragon 865 régulier qui alimente la série Galaxy S20. Le Note 20 Ultra a des variantes avec 8 Go de RAM et 12 Go de RAM, ainsi que des niveaux de stockage de 128 Go à 512 Go. Malheureusement, les versions de base de ces deux téléphones démarrent avec « seulement » 128 Go de stockage.

Comparaison de l’appareil photo Apple iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra

Apple iPhone 12 Pro Max: 12MP principal, zoom 12MP, 12MP ultra-large; Caméra frontale 12MP

Galaxy Note 20 Ultra: 108 MP principal, zoom 12 MP, 12 MP ultra-large; Caméra frontale 10 MP

Les deux téléphones étaient livrés avec des configurations à trois caméras, composées d’un grand angle régulier et de téléobjectifs. Les différences résident dans les mégapixels et la taille des capteurs ainsi que dans les fonctionnalités du logiciel. Il est trop tôt pour dire lequel a le meilleur appareil photo, mais une chose est sûre: ils seront au coude à coude. Une chose qui manquera probablement sur l’un ou l’autre appareil est un capteur de mesure de profondeur avancé.

L’iPhone 12 Pro Max est livré avec LiDAR à bord, ce qui permet une cartographie précise de l’environnement et des capacités AR et XR améliorées. Dans le même temps, le Galaxy Note 20 Ultra n’a pas de capteur ToF comme le S20 Ultra, il est donc un peu guipé à cet égard et n’a pas de capacités avancées de détection de profondeur.

Une autre victoire exclusive pour l’iPhone 12 Pro Max parmi la récolte 2020 est la stabilisation d’image par déplacement du capteur qui serait bien meilleure que les solutions OIS conventionnelles et fournirait des images stables même en cas de mouvements ou de vibrations violents. En général, les échantillons de l’iPhone 12 Pro Max présentent des couleurs un peu plus vraies que les tons chauds du Note 20 Ultra, et une exposition plus faible, par conséquent, ils ne surpassent pas les reflets. La plage dynamique est également légèrement meilleure par rapport à l’iPhone, tandis que la Note 20 Ultra parvient à capturer un peu plus de détails qui, cependant, sont maculés par les paramètres d’exposition par défaut plus élevés. L’iPhone 12 Pro Max attirera certainement l’attention des photographes et vidéastes passionnés avec le support ProRAW et est également le premier smartphone à prendre en charge la capture Dolby Vision HDR. Cela signifie qu’ils peuvent capturer plus de 700 millions de couleurs, jusqu’à 60 fois plus qu’auparavant. Vous obtenez également un aperçu en direct du HDR lorsque vous le filmez et vous pouvez éditer des vidéos Dolby Vision directement dans l’application Photos. C’est vraiment impressionnant, possible grâce à la puissante puce A14. Pour le reste, les caméras du Pro et du Pro Max sont identiques: vous avez le nouveau Smart HDR 3 sur les deux, qui fait ressortir les détails des visages lorsque le soleil est brillant derrière la personne et capture de meilleures photos HDR dans l’ensemble. Le mode nuit sur les deux s’améliore également: il est maintenant disponible sur toutes les caméras, y compris les caméras ultra-larges et frontales. Voir aussi Ne vous attendez pas à l'iPhone SE 3 au premier semestre 2021, déclare l'analyste Apple Kuo