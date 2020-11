Apple et Google rejoignent le groupe industriel 6G même si les iPhones et Pixels 5G viennent de sortir

Les premiers smartphones 5G fabriqués par Apple et Google viennent de sortir, il est donc trop tôt pour penser aux modèles iPhone et Pixel 6G, non? Faux. Même si la 6G est dans une dizaine d’années, La Chine vient d’envoyer un satellite dans l’espace pour tester les signaux 6G qui devraient être 100 à 500 fois plus rapides que la 5G. Et Apple et Google ont tous deux rejoint un groupe commercial nord-américain connu sous le nom de «Next G Alliance».

Selon LightReading, la Next G Alliance devrait tenir sa première réunion la semaine prochaine. Le groupe est dirigé par l’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS), une association commerciale nord-américaine qui travaillait auparavant avec des chaînes d’approvisionnement sécurisées, des appareils auditifs, des appels automatisés et des appareils auditifs pour téléphones portables. L’objectif de The Next G Alliance est de «faire progresser le leadership nord-américain de la technologie mobile en 6G et au-delà au cours de la prochaine décennie, tout en s’appuyant sur l’évolution à long terme de la 5G». Apple et Google rejoint Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITRE et VMware en tant que membres.

Nous ne verrons peut-être pas la 6G avant 2030, mais l’industrie du sans fil fait les premiers pas vers le successeur éventuel de la 5G

Dans un document de position rédigé plus tôt cette année, la Next G Alliance a écrit: «Alors que le monde explore les opportunités qui éclaireront la voie vers la 6G, les États-Unis doivent prendre des mesures opportunes et critiques pour assurer un leadership incontesté dans l’innovation et le développement 6G. La PDG d’ATIS, Susan Miller, a déclaré en mai: «Les anciens modèles de leadership ne joueront pas dans ce nouvel avenir à la lumière du paysage géopolitique. Si les États-Unis veulent vraiment affirmer leur leadership, ils vont devoir agir d’une manière nouvelle. « Hier, nous vous avons dit que La Chine avait récemment envoyé un satellite dans l’espace pour tester des vitesses de données 6G qui pourraient fonctionner plus de 100 fois plus vite que la 5G.

On craint que la tension politique entre les États-Unis et la Chine, si elle n’est pas exacerbée par la nouvelle administration Biden, pourrait conduire à des normes 6G différentes pour les deux pays. L’essentiel serait des téléphones 6G conçus pour les consommateurs américains qui ne seraient pas compatibles avec le réseau 6G chinois et vice versa. Cela ralentirait les communications mondiales et j’espère que les deux pays pourront trouver un moyen de travailler ensemble.