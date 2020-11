Apple cherche à déplacer une partie de la production d’iPad hors de Chine et au Vietnam

Au cours des deux dernières années, Apple a vécu avec la menace d’imposer des droits de douane sur les iPhone expédiés de Chine vers les États-Unis. En effet, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur certains produits fabriqués en Chine et expédiés aux États-Unis, y compris certains appareils Apple populaires tels que l’Apple Watch et les AirPod. Les tarifs sont essentiellement une taxe à l’importation que les entreprises américaines, comme Apple, paient pour amener des produits fabriqués en Chine aux États-Unis.

Apple cherche à déplacer la production d’iPad hors de Chine et au Vietnam



Les tarifs ne sont pas payés par les Chinois et en fait, les entreprises et les consommateurs américains sont responsables de les payer. En utilisant Apple comme exemple, la société a été à un moment obligée de payer une taxe de 15% sur les appareils Apple Watch et AirPod fabriqués en Chine mais expédiés aux États-Unis.Apple pourrait simplement payer les impôts et prendre un coup sur ses bénéfices ou augmenter prix par le montant des tarifs. Ce dernier a pour effet de maintenir intactes les marges bénéficiaires d’Apple et de transférer la responsabilité de payer les tarifs aux consommateurs américains sous la forme de prix plus élevés.

Finalement, lorsque les États-Unis et la Chine ont signé la phase 1 de leur accord commercial le 14 février de cette année, tous les tarifs à venir sur les smartphones (y compris l’iPhone) ont été suspendus. Mais cela n’a pas empêché Apple de chercher à déplacer la production de certains de ses appareils hors de Chine. En mai dernier, nous vous avons dit qu’Apple serait en pourparlers avec le gouvernement indien sur le transfert de 20% de la production d’iPhone hors de Chine et en Inde où Apple produit déjà des modèles d’iPhone afin d’éviter (assez ironiquement) une taxe à l’importation sur les combinés expédiés. en Inde. Une personne familière avec les plans d’Apple a déclaré: « Cette décision a été demandée par Apple. Elle veut diversifier la production après la guerre commerciale. » Foxconn a répondu en disant: « Pour des raisons de politique d’entreprise et pour des raisons de sensibilité commerciale, nous ne commentons aucun aspect de notre travail pour aucun client ou leurs produits. »

On parle maintenant de déplacer la production de certaines de ses tablettes iPad et MacBook au Vietnam par Apple. Reuters rapporte aujourd’hui qu’Apple s’est entretenu directement avec son principal fabricant sous contrat Foxconn au sujet du changement. Cela serait fait pour aider Apple à diversifier sa production en dehors de la Chine et à réduire l’impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises situées à Taïwan comme Foxconn sont également préoccupées par la guerre commerciale et cherchent des moyens de transférer la production hors de Chine vers le Vietnam, le Mexique et l’Inde. Foxconn et d’autres assembleurs produisent déjà certains modèles d’iPhone en Inde et certains AirPod sont fabriqués au Vietnam. L’année prochaine, les AirPod de troisième génération devraient être fabriqués au Vietnam et commercialisés au cours du premier semestre de l’année, tandis que les AirPods Pro de deuxième génération seront également élevés dans le pays. Cette production aura lieu au cours du second semestre 2021. Et Google a converti une ancienne usine Nokia au Vietnam pour fabriquer certains de ses nouveaux téléphones Pixel.

La société de recherche TrendForce, basée à Taipei, note que tous les iPad ont été fabriqués en Chine à ce jour. On pense que Foxconn construit des chaînes de montage pour la tablette iPad d’Apple et l’ordinateur portable MacBook dans une usine située dans la province de Bac Giang, au nord-est du Vietnam. L’usine ouvrira ses portes au cours du premier semestre de l’année prochaine. Selon l’une des sources de Reuter qui s’est entretenue avec l’agence de presse en juillet dernier, Foxconn prévoit de dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars pour agrandir une usine d’assemblage d’iPhone en Inde. Cette décision a été «fortement demandée» par Apple pour à nouveau diversifier la production hors de Chine. Le rival de Foxconn, Pegatron, examinerait la possibilité d’ouvrir des installations au Mexique pour la production de produits Apple. Parmi les autres sociétés qui assemblent des iPad, citons Compal Electronics Inc de Taiwan et BYD Electronic International Co Ltd.