Apple annonce officiellement un retard dans le lancement de la série 5G iPhone 12

Après rapportant un troisième trimestre fiscal record qui a époustouflé les attentes de Wall Street, Apple avait de mauvaises nouvelles à annoncer. Au cours de la conférence téléphonique qui a suivi le rapport sur les résultats, le directeur financier de la société, Luca Maestri, a déclaré: « Comme vous le savez, l’année dernière, nous avons commencé à vendre des iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l’offre sera disponible quelques semaines plus tard. »

Le commentaire signifie que nous pourrions voir la 5G 2020 Modèles d’iPhone 12 lancés en octobre ou même en novembre. C’est tout à fait inhabituel pour Apple, qui oblige généralement tout le monde à deviner quand il commencera à expédier ses derniers modèles d’iPhone jusqu’à ce qu’ils soient dévoilés. Mais hier, lors de la publication de ses résultats fiscaux du troisième trimestre, le concepteur de puces Qualcomm a déclaré que les expéditions de téléphones 5G diminueraient de 15% au cours du trimestre en cours car un client anonyme prévoyait de retarder le «lancement mondial du téléphone phare 5G». Il n’a pas fallu beaucoup de travail de détective pour comprendre que le client anonyme était Apple.

Depuis que le coronavirus a commencé à faire son chemin dans le monde plus tôt cette année, il a été dit que Apple pourrait devoir retarder le lancement de la série iPhone 12. La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise ne fonctionnait pas à plein régime et les chaînes d’assemblage des installations gérées par Foxconn, son principal partenaire de fabrication, étaient à 50% de leur capacité, car les approvisionnements étaient rares. À la fin du premier trimestre civil, Apple a été en mesure de rouvrir tous ses magasins de détail en Chine juste au moment où ils ont commencé à fermer aux États-Unis et Foxconn a atteint ses objectifs de recrutement d’employés plus tôt que prévu.

Voir aussi Certaines unités Pixel 4 XL ont une condition potentiellement dangereuse Le lancement de la série 5G Apple iPhone 12 aura quelques semaines de retard

Dans le passé, Apple a dû sortir certains modèles d’iPhone après septembre. En 2017, le L’iPhone X n’a ​​été lancé que le 3 novembre de cette année. L’année suivante, le L’iPhone XR n’est sorti que le 26 octobre et l’année dernière, c’était la première fois depuis 2016 que tous les modèles d’iPhone étaient sortis en septembre.

Nous devrions voir quatre nouveaux iPhones sortir cette année, dont l’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les quatre modèles seront alimentés par le chipset 5nm A14 Bionic. Les unités «Pro» disposeront de 6 Go de mémoire et les options de stockage commenceront à 128 Go. Les variantes premium viendront avec des caméras Wide, Ultra-Wide et Telephoto ainsi que le capteur de profondeur LiDAR. Vu pour la première fois sur l’iPad Pro 2020, le capteur de temps de vol fournira des capteurs de profondeur plus précis pour des portraits améliorés et des capacités AR améliorées.

La série 2020 iPhone 12 aura également un design différent. Apple remplace les côtés arrondis visibles sur l’appareil depuis la ligne iPhone 6 de 2014 par les côtés plats qu’Apple a utilisés pour la première fois avec le iPhone 4 en 2010. Vous avez à cœur l’un des modèles de la série 5G iPhone 12? Vous devrez peut-être attendre quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir en acheter un.