Andy Serkis Hobbit Live-Stream Lancement Demain – / Film

Andy Serkis, un gars qui sait une chose ou deux sur Le Hobbit, est sur le point de se consacrer à une diffusion en direct de 12 heures pour la charité. Demain, 8 mai, Serkis se diffusera en direct en faisant une lecture continue de J.R.R. Tolkien’s Le Hobbit du début à la fin, une tâche qui prendra probablement environ 12 heures. Et c’est forcément plus divertissant que le Hobbit films de trilogie.

Rejoignez-moi pour l’aventure le vendredi 8 mai prochain. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la façon dont vous pouvez soutenir @NHSuk et @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b – Andy Serkis (@andyserkis) 3 mai 2020

Andy Serkis, célèbre pour avoir joué Gollum dans le le Seigneur des Anneaux films, est retourné à la Terre du Milieu – pour la charité. L’acteur met en scène une lecture en direct de Le Hobbit pour la charité, via cette page GoFundMe. Je vais autoriser Serkis à vous exposer les détails, je veux dire que je vais copier et coller ce qu’il a écrit sur le site GoFundMe:

Beaucoup d’entre nous ont du mal à s’isoler pendant le verrouillage. Alors que les temps sont durs, je veux vous emmener dans l’une des plus grandes aventures fantastiques jamais écrites, un marathon en fauteuil roulant de 12 heures à travers la Terre du Milieu tout en collectant des fonds pour deux incroyables œuvres de bienfaisance qui font actuellement un travail extraordinaire pour aider les plus nécessiteux du Royaume-Uni: Best Beginnings and NHS Charities Together. À partir de 10h le vendredi 8 mai BST (5h HNE, 2h PST), je me lancerai dans une lecture marathon du Hobbit – de couverture en couverture, là-bas et encore. Le livre entier. Un Hobbitathon! D’une fête inattendue à la dernière étape, rejoignez Bilbo et moi dans ce conte de haute aventure. Ensemble, nous affronterons la puissance des trolls, voyagerons vers le magique Rivendell, rencontrerons les araignées géantes dans les labyrinthes de Mirkwood et les gobelins maléfiques vivant parmi les racines des montagnes brumeuses, jusqu’à ce que nous rencontrions le dragon Smaug et que nous voyions le Bataille des cinq armées. Je vais annoncer sur cette page comment diffuser mon aventure en direct, alors restez à l’écoute et faites un don. Si nous atteignons notre objectif de 100 000 £, il peut y avoir une surprise spéciale plus tard dans notre voyage.

Quant aux organismes de bienfaisance, «Best Beginnings travaille sans relâche pendant la pandémie # COVID19 pour soutenir les bébés, les tout-petits, les familles enceintes et les nouveaux parents et réduire les inégalités. L’organisme de bienfaisance habilite et informe les parents de tous les horizons grâce à leur application de grossesse et de parentalité accréditée par le NHS, Baby Buddy App. »

Cela vaut probablement la peine d’être vérifié, même si vous ne voulez pas vous y tenir pendant les 12 heures complètes. Serkis est un excellent acteur vocal, donc je suppose qu’il utilisera ces talents lors de la lecture en direct. De plus, tout est pour une bonne cause. Et comme je l’ai dit ci-dessus, mais cela se révèle, je suis sûr à 99,9% que ce sera mieux que le Hobbit films, que nous devrions tous oublier.

Articles sympas du Web: