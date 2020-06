Android 11 : les nouvelles mises à jour 

La nouvelle version du système d’exploitation Android est prévue pour cette année. Il s’agit de la onzième qui sortira probablement vers la fin de l’année. La version bêta devrait être déjà sortie depuis peu, mais en raison de la pandémie Covid-19, elle est sanctionnée par un petit retard. Néanmoins, elle sera bientôt disponible.

Android a annoncé que les mises à jour du système évoluent en fonction de la demande du public. Alors, la société a mis en place une version plus performante et plus moderne et compatible à l’attente des clients. Partez à la découverte du nouvel Android 11 et de ses fonctionnalités sur votre smartphone



Nouveau « screenshot vidéo »

Très sollicitée dans le sondage des utilisateurs de smartphone Android, la capture vidéo arrive enfin. Alors que les premières captures vidéo étaient disponibles pour l’iPhone depuis 2017, Android s’est rattrapé trois ans plus tard. Actuellement, Android 11 comportera une option d’enregistrement vidéo. Sans utiliser une application secondaire ni de réglages particuliers, la nouvelle fonctionnalité s’actionne en appuyant seulement sur « enregistrement de l’écran ».

Le Dark Mode périodique

Comme sur l’application Facebook mobile, le mode sombre sera également une option du nouvel Android 11 dans son menu. Dans le paramètre d’affichage, vous pourrez choisir entre trois modes : classique, sombre et clair. Vous pourrez basculer en Dark Mode à tout moment en le programmant périodiquement. Le Dark Mode est plus pratique pour économiser sa batterie. Le bas niveau de la luminosité va contribuer à l’autonomie de votre smartphone. Il est également plus conseillé pour la nuit pour la santé des yeux.

Les bulles de conversations instantanées

Visibles dans l’application Messenger, les bulles de conversations permettent de voir et de répondre instantanément vos messages. Avec Android 11, cette fonctionnalité sera disponible pour toute la messagerie. Ainsi, l’utilisateur pourra basculer entre les messages et d’autres applications comme les jeux ou les outils de traitement d’image, sans fermer l’application en marche. La nouvelle version affichera alors les nouveaux messages, en même temps dans la barre de notification et à travers les bulles de conversations.

Une meilleure sécurité et confidentialité qu’Android 10

La dernière version d’Android possédait déjà de nombreuses modifications en matière de sécurité. Elle protégeait déjà le client de différentes permissions de base comme la demande d’accès aux données de géolocalisation. Sur Android 11, le système propose une autorisation unique lors de son utilisation. Cela signifie que l’application ne pourra avoir accès à vos données de géolocalisation que si vous l’ouvrez. Au moment de la déconnexion, ces données seront immédiatement effacées.

L’élargissement du registre territorial

Certaines applications ne fonctionnent pas en dehors de leur restriction géographique. Les versions antécédentes d’Android connaissaient ce problème. En 2020, la onzième version offre un élargissement du réseau. Vous pouvez maintenant accéder à vos capteurs photo et à vos microphones tout en ayant accès à vos précédents enregistrements. Selon Google, le terrain de jeu des applications sera encore plus large.

Un meilleur service Play Store

Télécharger des fichiers sur Google Play Store provoque souvent des dysfonctionnements pour les smartphones. Des applications malveillantes comme les virus sont présentes dans les métadonnées des fichiers qui pourront endommager le système. Avec Android 11, un système de pare-feu va bloquer les virus et vous avertira en cas de menace.