Amazon vient de lancer une plate-forme de type Twitch pour les joueurs Android

Twitch est un service de streaming de jeux vidéo populaire, où les joueurs et autres personnalités Internet peuvent rassembler un public pour les regarder jouer en direct et les soutenir. La plate-forme a été acquise par Amazon en 2014, et depuis lors, nous avons vu les deux marques se regrouper pour offrir plus à leurs utilisateurs. Les Twitch Watch Parties ont été introduites, ce qui permet aux streamers et à leur public de regarder des films Amazon Prime ensemble en direct. Cela semblait être le moment idéal pour introduire une telle fonctionnalité, car la pandémie mondiale avait un effet sur les cinémas et les événements sociaux dans le monde.Maintenant, Amazon a introduit une nouvelle plate-forme, qui, curieusement, n’est pas simplement intégrée à Twitch. La plateforme s’appelle Amazon GameOn et permet aux joueurs Android de partager leurs moments de jeu avec la communauté GameOn sous la forme de courts clips. Contrairement à Twitch, il n’y a pas (encore) de streaming en direct.

Les utilisateurs d’Android peuvent télécharger la nouvelle application GameOn sur Google Play ici, ou alternativement, les utilisateurs de tablettes Amazon peuvent le télécharger sur Amazon Appstore ici.

Ce que l’application permet aux utilisateurs, c’est d’enregistrer des vidéos de gameplay, comme un enregistreur d’écran Android classique. Dans le même temps, l’utilisateur peut utiliser la caméra selfie de son téléphone pour enregistrer ses réactions au gameplay, ou ce qu’on appelle « Facecam ». À l’heure actuelle, les clips enregistrés doivent durer entre 30 secondes ou 5 minutes. L’application prend également en charge le montage vidéo simple et, bien sûr, permet aux utilisateurs de partager leurs enregistrements avec sa communauté.

Pour les joueurs engageants, les défis hebdomadaires sont censés apparaître dans l’application, et actuellement, « plus de 1000 jeux mobiles gratuits sur le système d’exploitation Android » fonctionnent avec elle.