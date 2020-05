Amazon Game Studios lancera Crucible le 20 mai

Amazon Game Studios a annoncé cette semaine que son prochain jeu de tir en équipe Creuset sortira le 20 mai 2020. L’annonce vient un peu à l’improviste car le studio a repoussé les titres, à la fois en raison de COVID-19 et parce qu’ils ont licencié plusieurs membres de leur personnel l’année dernière au cours de l’E3 2019. Maintenant il semble que nous verrons enfin l’un des principaux titres qu’ils ont promus obtenir enfin une sortie ce mois-ci, comme vous le choisirez parmi une liste composée d’extraterrestres, de robots et d’humains, pour former une équipe capable de remplir des objectifs ensemble. Cela comprend la chasse aux adversaires, l’élimination des créatures hostiles et la capture d’objectifs. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous avec quelques captures d’écran du jeu.

Creuset oppose des équipes de chasseurs contre une planète dangereuse et des joueurs ennemis à la poursuite d’Essence, une ressource qui amplifie les pouvoirs des chasseurs. Les joueurs commencent chaque match en sélectionnant parmi une liste de 10 chasseurs distincts, chacun avec ses propres armes et capacités uniques. Creuset a un chasseur pour chaque style de jeu, y compris Earl, un camionneur inter-stellaire qui est construit comme un réservoir et a un pistolet de taille pour correspondre, Bugg, un robot botaniste dont la principale préoccupation est de protéger ses plantes, et Summer, un champion combattant et ancien soudeur dont les lance-flammes gardent les choses au chaud sur le champ de bataille. Au fur et à mesure que les joueurs collectent de l’essence, leurs chasseurs progressent, augmentant leur puissance et améliorant leurs capacités. CreusetLe combat effréné exige que les joueurs réévaluent et ajustent constamment leurs stratégies, s’adaptant aux mouvements de leurs adversaires et à la planète en constante évolution elle-même.

Creuset sera lancé avec trois modes: Heart of the Hives, Harvester Command et Alpha Hunters. Dans Heart of the Hives, deux équipes de quatre joueurs affrontent le boss géant Hives qui apparaît à travers le monde. Chaque ruche contient un cœur précieux, et la première équipe à capturer trois coeurs remporte le match, faisant de chaque match un équilibre dangereux entre la course pour vaincre l’équipe adverse et la lutte pour survivre aux puissantes ruches. Harvester Command met au défi deux équipes de huit joueurs de capturer et de maintenir les Harvesters répartis sur la carte, luttant pour le contrôle de l’essence qui les a tous attirés sur la planète. La première équipe à épuiser les ressources de son adversaire gagne. Dans Alpha Hunters, huit équipes de deux se battent pour être la dernière équipe debout.