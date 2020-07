Amanda Rose, une experte en affaires énonce «les meilleurs conseils pour se connecter stratégiquement»

Au milieu de la pandémie de COVID-19, la femme d’affaires, Amanda Rose, a décidé de créer Small Business Women Australia. Pourquoi? Parce qu’elle pouvait voir que les femmes se faisaient dire qu’elles devaient se mettre en réseau pour démarrer leur propre entreprise et qu’elle savait que ce battage médiatique peut souvent décourager beaucoup de femmes qui pourraient potentiellement être des propriétaires d’entreprise très prospères, alors que tout ce qu’elles ont à faire est d’apprendre à » stratégiquement relier.’

«Tout le monde n’a pas la confiance nécessaire pour sortir et faire beaucoup de réseautage pour démarrer sa propre entreprise», explique Rose. « Mais si vous souhaitez démarrer votre propre entreprise, cela ne devrait pas vous arrêter. Si vous avez les bons conseils, vous pouvez réussir. Je veux montrer aux femmes que peu importe qui vous êtes ou quel est votre ensemble de compétences – il existe des moyens de contourner ce problème si vous êtes vraiment passionné par le démarrage de votre propre entreprise. «

« Je n’aime pas le terme » réseautage « – je préfère » se connecter « parce que lorsque vous vous connectez avec des gens, cela a un angle stratégique. Vous pouvez vous connecter avec quelqu’un avec un seul appel téléphonique – ou un e-mail – et c’est gagnant-gagnant. Ils ont besoin de vous et vous en avez besoin. Vous construisez une relation et cela sera payant », ajoute-t-elle.

Amanda Rose (troisième à gauche au premier rang) a lancé Small Business Women

L’Australie dans le but d’encourager les femmes à créer leur propre petite entreprise.

Rose souligne que les femmes peuvent être leurs propres pires ennemis, se sentant souvent qu’elles n’ont pas ce qu’il faut pour démarrer leur propre entreprise: «Elles pensent qu’elles sont timides et qu’elles sont plus à l’aise de se concentrer sur les choses dans leur propre sphère, plutôt que être grégaire au sein des foules ou des groupes. «

Mais Rose souligne que le fait de ne pas se sentir à l’aise avec le réseautage est un sentiment commun et bien qu’il puisse être considéré comme un trait négatif dans les affaires – il y a une chance qu’il puisse, en fait, être d’une qualité incroyable pour établir des relations et réussir en affaires.

Ne pas être le meilleur «réseauteur» peut être une «qualité incroyable» à d’autres égards

«Je dis cela parce que vous êtes plus susceptible de vous concentrer sur où vous allez et ce dont vous avez besoin – et moins distrait par le« bruit »superficiel qui vous entoure si vous n’êtes pas« en réseau »tout le temps,» Elle ajoute.

«Les femmes doivent souvent cesser de laisser le monde qui les entoure les convaincre que l’établissement de relations solides dans les affaires exige qu’elles soient extraverties. Certaines personnes sont bonnes en réseautage et en vente, mais peuvent-elles livrer?

«Ce que je trouve efficace, c’est quand une femme est à l’aise et comment elle travaille s’intègre dans sa zone de confort. Je leur dis: «Allez avec ce que vous êtes à l’aise et construisez à partir de là», ajoute-t-elle.

Amanda Rose dit qu’il y a beaucoup de «battage publicitaire et de marketing» sur la façon dont

il est important de réseauter.