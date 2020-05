Alcatel 3X (2020) Spécifications – PhoneArena

L’Alcatel 3X (2020) dispose d’un écran HD + de 6,5 pouces avec une petite encoche en V. Le téléphone est équipé d’un processeur MediaTek MT6762, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible. En outre, 3X dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, tandis qu’un appareil photo 8 MP est disponible pour les selfies à l’avant. Le combiné est alimenté par une batterie de 5000 mAh et fonctionne sous Android 10 dès la sortie de la boîte. L’Alcatel 3X (2020) sera disponible en juin 2020 pour environ 150 € à travers l’Europe.