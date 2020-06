Al Jazira nomme Mads Davidsen au poste de nouveau directeur du football

Dans le cadre d’un engagement continu à bâtir un futur succès sportif durable, Al Jazira annonce aujourd’hui la nomination de Mads Davidsen, stratège et entraîneur international expérimenté, en tant que nouveau directeur du football du club.

Davidsen, 37 ans et originaire du Danemark, rejoint son plus récent rôle de directeur technique au Shanghai SIPG, un club de haut niveau en Chine où il a travaillé aux côtés de managers de haut niveau, dont Sven-Goran Eriksson et Andre Villas-Boas.

Sa nomination marque une autre étape importante pour Jazira alors que le club s’unit derrière une stratégie claire pour améliorer les performances sur le terrain et en dehors. Davidsen travaillera en étroite collaboration avec l’entraîneur-chef de Jazira, Marcel Keizer, et l’équipe de direction au sens large pour remodeler une philosophie de football à l’échelle du club et mettre en œuvre la meilleure méthodologie de football de sa catégorie pour tous les groupes d’âge.

« Nous sommes ravis d’accueillir au Club une personne ayant l’expérience de Mads », a commenté le PDG du groupe, Nick Garcia. «Il a un calibre international de haut niveau et son état d’esprit est très en phase avec la vision de notre conseil d’administration et de la propriété d’Al Jazira.

«Nous sommes en train de construire un avenir sportif durable et réussi ici. Mads, en étroite collaboration avec la direction actuelle du football, jouera un rôle essentiel dans la façon dont nous procédons. »

Le rôle de Davidsen englobe l’Académie d’Al Jazira et l’organisation des jeunes ainsi que la première équipe, et soutenir la voie pour les jeunes joueurs dans le système du club est quelque chose sur lequel il entend se concentrer.

«Les clubs de football qui réussissent sont souvent construits sur la qualité de leurs académies», explique David Davidsen. «Nous aurons bien sûr besoin d’un système de recrutement et de recrutement efficace, mais notre capacité à faire entrer de jeunes joueurs talentueux dans le système et dans la première équipe sera la clé d’un avenir durable.

« Je suis impatient de travailler avec mes nouveaux collègues et de nous assurer que nous avons les meilleures ressources en place pour cela. »

NOUVEAU JOB: Je suis très heureux et ravi d’annoncer le prochain chapitre de ma carrière car j’ai signé avec Al Jazira Club (UAE) en tant que directeur du football. Dans ce futur projet, je travaillerai en étroite collaboration avec @AlJazira_uae Al Jazira Club dans le but de construire un club durable – Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) 11 juin 2020

Davidsen prendra initialement ses fonctions à partir de sa base actuelle en Espagne en raison des restrictions de voyage du COVID-19, mais lui et sa famille devraient déménager à Abu Dhabi une fois que la situation mondiale se sera améliorée.

Malgré la configuration à distance initiale, il est plein d’énergie pour son nouveau défi et est excité à la perspective du retour du football national aux Emirats Arabes Unis.

Il a déclaré: «Quel que soit votre rôle, vous recherchez un club ambitieux et à long terme doté d’un leadership fort et visionnaire. C’est clairement en place à Al Jazira, je peux sentir l’engagement et j’espère jouer un rôle significatif maintenant dans la façon dont le club se développe et améliore ses performances au cours des saisons à venir. «

En savoir plus sur l’application Sport360