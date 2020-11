Agissez rapidement pour bénéficier de trois mois gratuits d’une offre de service Apple très utile

Au cours de l’exercice 2020, Apple a atteint un objectif qu’elle s’était fixé en 2016. L’objectif était de doubler les revenus collectés par l’unité Services d’Apple de 25 milliards de dollars à 50 milliards de dollars d’ici l’exercice 2020. Apple a atteint l’objectif à temps en collectant 53,77 milliards de dollars de revenus de services au cours de son dernier exercice, qui s’est avéré être 2020. La société a commencé à se concentrer sur les services après que les ventes d’iPhone ont atteint un sommet au cours de l’exercice 2015. De cette façon, elle pourrait continuer à générer des revenus grâce aux utilisateurs actifs d’iPhone. même sans avoir à payer pour un nouvel iPhone. Et avec près d’un milliard d’utilisateurs actifs, les services sont devenus l’une des unités les plus importantes d’Apple puisque de nombreuses entreprises de ce groupe collectent des abonnements récurrents.

Pour une durée limitée seulement, obtenez trois mois gratuits d’Apple News +

Par exemple, dans le groupe Services, vous trouverez Apple Music, Apple News +, Apple TV + Apple Arcade, AppleCare +, App Store, iCloud, Apple Pay et plus encore. Aujourd’hui, Apple a annoncé une offre spéciale via un tweet sur le compte Twitter officiel d’Apple News . Vous avez jusqu’au lundi 30 novembre pour gagner trois mois gratuits d’Apple News + au lieu du mois gratuit habituel qui vous est accordé avant d’être facturé. Vous avez bien lu ces mots, les gens. Comme Apple le note lui-même en faisant la promotion de ce billet de faveur, vous recevrez: «Un journalisme de classe mondiale provenant de sources de confiance, des numéros de magazine complets, couverture à couverture, et les meilleures histoires audio de la semaine, sélectionnées à la main et commentées de manière experte, sur votre iPhone. » Après l’expiration des trois mois, vous serez facturé 9,99 $ par mois.