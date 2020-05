AFL Grand Final – Le choc de Cox Plate pourrait obliger le premier ministre à jouer la nuit

MAISON CHANSON PERE ET FILS CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU 2017 - CHANSON PÈRE ET FILS

De belles promesses dès le premier nez. De superbes cerises noires, des fleurs d'été qui vous transportent et quelques nuances de chêne perceptible. En bouche, il y a un bon punch et une puissance évidente. Le tout est façonné par des tanins denses mais ultra-fins. Et on termine avec une finale à la hauteur