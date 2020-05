Actualités NRL | Peter Sterling, Paul Gallen et Brad Fittler s’affrontent au sujet des sanctions pour infraction au verrouillage

La légende de la ligue de rugby Peter Sterling insiste sur le fait que Latrell Mitchell, Josh Addo-Carr et Nathan Cleary ont été punis beaucoup trop légèrement après avoir « mis la vie des gens en danger » en violant les lois sur l’éloignement social.

Le trio vedette de la LNR a été condamné à des amendes et à une suspension d’un match avec sursis, Mitchell et Addo-Carr se faisant arrêter pour un voyage de camping et Cleary pour une réunion Anzac Day chez lui.

Les violations sont survenues alors que les patrons de la LNR tentaient de finaliser les approbations pour la reprise du concours au milieu de la répression des coronavirus en cours. COVID-19 a tué près de 100 personnes en Australie, mais la propagation s’est considérablement atténuée et les mesures de distanciation sociale sont progressivement assouplies.

Le grand retraité de la LNR, Paul Gallen, a déclaré que les pénalités des joueurs étaient suffisantes, mais que Sterling ne les avait pas.

Josh Addo-Carr (troisième à droite) et Latrell Mitchell (quatrième à droite) posent pendant le camping. (Instagram)

« Je ne pense pas que ce soit assez proche. Je pense que les joueurs sont plus durement touchés par les matchs manquants », a déclaré Sterling sur Le Sunday Footy Show.

« C’est une situation différente à laquelle nous sommes confrontés ici. Les considérations qu’ils ont prises en compte, pour moi, je ne comprends pas très bien.

« La première était que les joueurs de cette instance bénéficiaient du doute. De quel doute? De quel doute parlent-ils?

« Le deuxième était parce qu’ils n’étaient pas sous la couverture de leur club. Joueurs, s’ils ne savent pas maintenant que lorsque vous signez un contrat, vous êtes un représentant de club et un représentant de la LNR 24-7, 12 mois de l’année. .. juste parce que vous n’étiez pas sous les auspices du club à ce moment particulier, cela fait une différence? Je ne comprends pas.

«Je vous dis ce que nous avons perdu: la bataille des relations publiques. Et pour le moment, nous avons besoin de tout le soutien public possible.

« Premièrement, ce sont à nouveau les joueurs de la LNR. Deuxièmement, je pense que la grande majorité du public ne pense pas que les sanctions aient été assez sévères également, avec ce qui est en jeu en ce moment. »

Nathan Cleary avec un groupe de femmes à son domicile le jour de l’Anzac. (Neuf)

Sterling et Gallen ont repris plus tard le débat, avec Brad Fittler pesant également. Ci-dessous la transcription complète d’un échange passionnant, ainsi que la vidéo.

« Nous devrons attendre et voir la situation de Cleary, mais je pense que l’amende de 20 000 $ à Addo-Carr et Latrell est juste et juste », a déclaré Gallen.

« Les joueurs de la ligue de rugby sont tenus à un niveau plus élevé que le reste de la société. Je peux le comprendre. Le reste de la société reçoit donc une amende de 1 000 $ pour avoir enfreint ces protocoles. Les joueurs l’ont obtenu. Ils ont ensuite reçu une amende de 20 000 $. tenu 20 fois au-dessus de la loi plus que quiconque. Combien doivent-ils être plus responsables? «

Les légendes débattent des sanctions pour violation de verrouillage

Fittler: « Le reste de la société ne va pas demander que son jeu puisse être rejoué, ce qui coûtera peut-être 200-300 millions de dollars à notre jeu. [if shut down]. Je peux donc comprendre que nous nous tenons plus haut, parce que nous demandons énormément aux gouvernements et à leur confiance. J’ai l’impression qu’il y a aussi beaucoup de nuages ​​autour de ce que vous êtes autorisé et non autorisé à faire, mais je pense que les deux premiers de Josh Addo-Carr, Latrell et Nathan ont montré un peu d’irrespect. «

Gallen: « Latrell a été sur cette propriété pendant quatre ou cinq semaines. Il a peut-être invité quelqu’un mais il était déjà là … il n’a pas intentionnellement sorti, » je vais aller camper ce week-end « . Peut-être qu’Addo-Carr l’a fait mais Latrell , jamais. Je pense que dire que Latrell était un peu irrespectueux n’est probablement pas de mise. «

Fittler: « Eh bien, pour avoir un camp, tu n’as pas le droit d’avoir un camp chez toi. »

Gallen: « Je sais qu’en termes de conseils, il a fait la mauvaise chose là-bas … »

Fittler: « Qu’il les ait invités ou non, tu n’as toujours pas le droit d’avoir un camp chez toi. »

Latrell Mitchell et Josh Addo-Carr s’excusent sur les réseaux sociaux. (Instagram)

Sterling: « Ce qui est désagréable … nous nous excusons pour la stupidité et toutes ces choses, [but] ce que les gens n’aiment pas, c’est le sens du droit. C’est presque « nous sommes tous dans le même bateau, sauf nous ». «

Gallen: « Mais Sterlo, pouvez-vous comprendre le sens du droit? Nous avons le NRL, Peter V’landys qui sort et fait quelque chose que personne d’autre n’est autorisé à faire. Le NRL est sur le point de revenir. Le NRL est sur le point de revenir jouer, ce que personne d’autre n’est autorisé à faire. «

Sterling: « Les joueurs ne peuvent pas transférer cela sur individuellement, » Eh bien, nous pouvons faire les choses différemment parce que notre patron essaie de faire quelque chose différemment « . »

Gallen: « Eh bien, je pense juste que cela englobe tout dans une seule situation. Écoutez, c’est de la stupidité ce qu’ils ont fait et je pense que c’est une ligne dans le moment du sable. »

Sterling: « De combien de lignes dans le sable avons-nous besoin, Gal? »

Gallen: « Ça y est, c’est la ligne dans le moment de sable, c’est ici. C’était stupide et c’était idiot, et ils ont été punis en conséquence pour ça. Que voulons-nous voir d’autre? Je ne pense pas que la suspension [is fair], parce que je pense que ça punit les clubs. Et je pense que l’endroit le plus difficile à frapper un mec est dans la poche arrière, je le pense honnêtement. «

Nathan Cleary avec un groupe de femmes à son domicile le jour de l’Anzac. (Neuf)

Fittler: « J’ai senti que la punition était appropriée, parce que ce qu’ils ont fait, ils n’ont pas réagi aux médias ou ils n’ont pas réagi à d’autres personnes. Gus est sorti tout de suite et a dit: ‘Ils sont partis pour l’année « . J’aime le fait qu’il semble que la ligue se soit réellement tenue pour les joueurs et les clubs. Ils ont dit aux joueurs: » C’est vrai, vous avez été stupide, vous nous mettez tous sous beaucoup de pression. Ce que nous allons faire, nous allons vous soutenir ici, mais si quelqu’un d’autre le fait, il y aura une amende totalement différente. Je suis tombé comme si c’était approprié pour la situation. «

Sterling: « Cette stupidité et ce droit sont à un moment pas comme les autres. Comme aucun autre. Il y a tellement plus en jeu maintenant que ce qu’il n’a jamais été quand nous avons eu une mauvaise conduite des joueurs. Cela, pour moi, ajoute à l’ampleur des sanctions et l’infraction, car elle met en danger la vie des gens. Les gens qui sont sur la propriété là-haut, nous ne savons pas qui ils étaient. Si vous infectez trois autres personnes, cela infecte de plus en plus. Il y a tellement plus en danger de nos jours. Nous ne pouvons pas parler de mauvaise conduite dans le passé, car nous n’avons jamais été dans cette situation auparavant. «

NSW Blues met en vedette Josh Addo-Carr, Nathan Cleary et Latrell Mitchell. (Getty)

Fittler: « J’ai vu tellement d’exemples, je suis allé dans un parc hier pour prendre une tasse de café. J’ai vu deux filles assises en train de discuter sur un banc de parc qui avait [barrier] bande dessus! Cela m’a fait rire … Gal parle de vivre sous différents microscopes et cela m’a en quelque sorte dit que les gens le comprennent, mais il y a un peu de zone trouble. Je ne pense pas ce qu’ils [the players] a mis des vies en danger, vraiment. Compte tenu des chiffres et de tout cela … la réalité de ce qu’ils ont réellement fait, je ne pense pas que cela mettait des vies en danger. Je pense que c’était incroyablement stupide. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’ils pouvaient être le visage d’un match perdant 200 millions de dollars. Imaginez la psyché mentale autour de cela, étant le visage de perdre 200 millions de dollars à votre industrie.

Gallen: « C’est pourquoi je pense que c’est une ligne [in the sand]. Je n’essaye pas de justifier ce qu’ils ont fait. «

Sterling: « Vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes à un enterrement. »

Fittler: « La chose que j’obtiens en quelque sorte [Australian] la société fait un travail fantastique; sans aucun doute, faire un travail fantastique. Mais il y a des gens qui vont chez les gens, ça se passe beaucoup plus régulièrement qu’on ne le pense. Si vous parcouriez Instagram et vérifiiez les publications de tout le monde en ce moment, vous verriez beaucoup de gens enfreindre les règles. Je dis juste que les joueurs ont abandonné leur punition, j’ai l’impression que c’est juste. Je pensais que ça allait être plus grave, mais je sens juste qu’ils font partie d’une énorme partie de la société [breaking rules] mais ils auraient pu faire face à une perte de 200 millions de dollars. Ce serait assez difficile à vivre. «