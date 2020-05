Actualités NRL | Le tueur en série Dr Harold Shipman dans des découpes en carton au jeu

L’initiative des fans de découpe de carton de la LNR a été principalement amusante et ludique, mais quelqu’un s’est glissé dans un bâillon sombre.

Le match des Panthers contre les Chevaliers de dimanche au Penrith Stadium a présenté le célèbre tueur en série Dr Harold Shipman parmi les découpes en carton.

Il a été repéré au sommet d’un maillot des Raiders de Canberra par des fans aux yeux d’aigle sur les réseaux sociaux.

Shipman, alias Dr Death, est peut-être le tueur en série le plus prolifique de l’histoire. Il a été reconnu coupable du meurtre de 15 patients en janvier 2000, les tuant avec des injections létales de diamorphine entre 1995 et 1998.

Pourtant, on estime qu’il aurait fait plus de 250 victimes; surtout des femmes âgées, bien que l’on soupçonne qu’il a tué une fois une fillette de quatre ans.

Shipman a été condamné à perpétuité mais s’est suicidé à la prison de Wakefield en 2004, un jour avant son 58e anniversaire.

Dr Harold Shipman. (Getty)

La promotion Fan in the Stands de la LNR a permis aux fans d’acheter une découpe recyclable de 22 $ et de la placer dans un siège au domicile de leur équipe pendant un match.

La découpe de Shipman était un point bas, mais il y a eu des exemples amusants où les fans ont utilisé des images autres qu’eux-mêmes.

Dominic Cummings, conseiller en chef du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a indigné son pays en violant les strictes restrictions COVID-19 pour rendre visite à ses parents, a fait une apparition à Roosters vs Rabbitohs.

Ce très bon chiot aussi.