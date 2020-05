Actualités NRL | Erin Molan appelle la comparaison de l’Holocauste de Shanelle Cartwright, anti-vaxxers

NRL WAG Shanelle Cartwright a été appelée par Erin Molan pour avoir comparé le sort des anti-vaxxers aux Juifs pendant l’Holocauste.

Les vues anti-vaxxer de Cartwright sont partagées par son mari Bryce Cartwright, le joueur des Gold Coast Titans qui a été démis de ses fonctions pour avoir refusé un vaccin contre la grippe.

Le gouvernement du Queensland a insisté sur la vaccination globale des joueurs alors que la LNR tentait de se relancer au milieu de la répression du COVID-19, déclenchant une réaction des Cartwrights.

Shanelle Cartwright a partagé une publication Instagram d’une autre ligue de rugby WAG anti-vaxxer, Taylor Winterstein, qui a fait une comparaison avec la célèbre survivante juive de l’Holocauste Anne Frank. L’année dernière, Winterstein a comparé les Samoa à « l’Allemagne nazie », après que la nation insulaire du Pacifique a lancé une campagne de vaccination de masse à la suite d’une épidémie de rougeole qui a tué 83 personnes, la plupart des enfants de moins de cinq ans.

« Je pense que la liberté de choix est vraiment importante », a déclaré Molan Le Sunday Footy Show.

« Le problème que j’ai, en particulier avec les deux joueurs du Queensland et leurs épouses, est que la liberté de choix est une chose mais commencer à diffuser des informations incroyablement dangereuses, à commencer à comparer l’anti-vaccination dans ce pays au sort de les Juifs pendant l’Holocauste … Je pense simplement que c’est l’un des principaux problèmes, c’est dangereux. «

Shanelle Cartwright et Erin Molan. (Instagram / Neuf)

Le débat anti-vax a fait rage dans la LNR, avec Cartwright au premier plan. Le joueur de Fellow Titans, Brian Kelly, a également été démis de ses fonctions.

La NSW et l’ACT ont permis aux joueurs anti-vax de signer une renonciation en refusant le vaccin contre la grippe, ce qui a permis à Dylan Walker de Manly et Josh Papalii de Canberra, Sio Soliola et Joe Tapine de continuer à s’entraîner. Pourtant, le Premier ministre australien Scott Morrison a plaidé pour une politique sans jeu, sans jeu qui pourrait forcer les anti-vaxxers à reconsidérer avant le redémarrage de la saison du 28 mai.

La légende de la ligue de rugby, Peter Sterling, a déclaré que la question du choix personnel rendait le débat sur la vaccination difficile, mais la sauvegarde du jeu peut forcer un résultat sans coup sûr, sans jeu.

« C’est peut-être bien, pour le bien général, la conséquence est que vous ne jouez pas notre jeu », a déclaré Sterling.

« Vingt personnes peut-être sur 500 … il y a plus en jeu [than minority beliefs]. «

Bryce Cartwright (R) des Titans de la Gold Coast lors d’une défaite contre les Warriors l’année dernière. (Getty)

L’entraîneur de la Nouvelle-Galles du Sud et grand joueur de la LNR, Brad Fittler, a déclaré que les joueurs pourraient être contraints de mettre leur argent là où se trouvait leur bouche, supprimant ainsi la perte de revenu pour respecter leurs convictions.

« J’apprécie Bryce Cartwright et quelques-uns des gars qui ont leurs convictions à ce sujet », a déclaré Fittler.

« Je pense que ce qui va arriver, c’est que leurs croyances pourraient être testées au nième degré, où ils pourraient dire: » Eh bien, vous savez quoi, vous n’allez pas être payé si vous n’allez pas vous faire vacciner contre la grippe « . C’est ce qui semble être la situation au Queensland.

« Mais j’aime aussi le fait que la LNR semble toujours soutenir le joueur pour le moment … ils ne vont pas vraiment lourd en ce moment, en disant: ‘Si vous n’avez pas le vaccin contre la grippe [you’re out]. Ils vont dans l’autre sens et disent au gouvernement: «Ça vous dérange si ces garçons sont exemptés».

« Si le gouvernement dit non, alors je dirais à Bryce Cartwright et à quelques-uns des gars … » Ce sera votre test ultime de vos croyances, les garçons. Je vous respecte si vous ne voulez pas prenez-le mais vous savez quoi, je le prendrais « . »