Actualités NRL | Colonne Paul Gallen, étiquette de prix de 6 millions de dollars de Ben Hunt dans le rôle de banc des Dragons

Les gens doivent surmonter le gros salaire de Ben Hunt et la perspective de le voir jouer sur le banc.

Le LNR est une entreprise axée sur les résultats. L’entraîneur des Dragons Paul McGregor essaie de garder son emploi et les joueurs visent à l’aider en remportant des matchs.

Ils ont obtenu leur première victoire de la saison dimanche contre Cronulla et c’est arrivé avec Hunt sortant du banc pour jouer le talonneur. Il doit y avoir une preuve dans le pudding là-bas.

En tant que demi-million de dollars par saison, Hunt n’a regardé nulle part près du joueur que nous savons qu’il peut être. Je pense que le passage au talonneur, où il a joué pour le Queensland dans State of Origin la saison dernière, est un gros plus pour lui et les Dragons.

Ben Hunt avec Zac Lomax et Paul Vaughan lors de la victoire des Dragons sur Cronulla. (Getty)

On a tant fait du salaire de Hunt, mais si vous achetez un halfback de 1 million de dollars et qu’il s’avère qu’il devient un talonneur de 1 million de dollars, ce n’est pas le pire résultat. C’est toujours une position clé où vous pouvez justifier de dépenser beaucoup d’argent – et l’argent est déjà dépensé.

Hunt fait déjà partie de leur plafond salarial, donc les Dragons doivent le faire fonctionner d’une manière ou d’une autre. Si jamais cela se résumait à cela, ils ne pouvaient pas se permettre de compléter son salaire pour jouer dans un autre club.

Cameron Smith a rappelé à tout le monde la valeur d’un numéro 9 le week-end. Il a dirigé l’émission à partir de la moitié factice, comme il le fait depuis 400 matchs.

Si Ben Hunt peut devenir la moitié du joueur de Cameron Smith, je pense que les Dragons finiront par en avoir pour leur argent.

Je pense vraiment que le talonneur est la meilleure position pour Hunt. Il n’a pas à penser autant.

Votre demi-arrière est censé prendre le contrôle du jeu, mais il n’avait tout simplement aucun contrôle sur les quatre premiers tours.

Je n’essaie pas de le mettre en sac, mais il n’avait pas la touche finale sur les décors. Il n’a pas pu le faire dans ce rôle principal de meneur de jeu.

Hunt est un excellent défenseur pour un demi-arrière, il n’y a donc aucun problème à le jeter au milieu, où un talonneur se défend. Et il a toujours la vision d’un demi-arrière.

Il sait toujours quand courir et nous l’avons vu marquer ce bon essai contre les Sharks. Il sait aussi quand sortir du demi-mort et donner un coup de pied, ce que nous l’avons vu faire plusieurs fois plus tôt; en particulier après les points, ce que nous avons vu beaucoup d’équipes faire cette année. Il a pris le contrôle de ces sets après les points, le frappant dans le champ au troisième ou quatrième plaquage.

Mais pour l’instant, je le garderais sur le banc – principalement à cause de l’impact sur Cam McInnes.

Ben Hunt reste une option de coup de pied solide pour les Dragons à la moitié du mannequin. (Getty)

Si vous aviez 17 Cam McInneses sur le terrain, vous iriez bien. C’est un joueur formidable, qui a été une lumière brillante pour les Dragons toute la saison.

J’ai joué dans l’équipe City avec lui il y a quelques années et j’ai été très impressionné par lui. Je me souviens avoir pensé qu’avec la façon dont il parlait et s’entraînait, il était capitaine matériel; donc j’étais vraiment heureux pour lui quand il a été nommé skipper des Dragons, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné que c’est un club puissant avec une base de fans aussi grande.

McInnes ne peut pas dépasser les 90 kg. Dimanche, passer du talonneur aux attaquants du milieu, affronter les gros joueurs comme il l’a fait et marquer cet essai, cela a prouvé qu’il était tout à fait à cœur.

Mais je ne le lancerais pas à l’écluse, même si cela vous permettait de démarrer Hunt au talonneur.

McInnes a eu un bon match au n ° 13 contre les Sharks, mais je pense que lorsque vous commencez à le jeter contre des équipes comme les Storm, Roosters et Raiders, en affrontant ces gros packs semaine après semaine, il pourrait être un peu mince sur lui.

Il lui donnerait une fissure, sans aucun doute à ce sujet. Il ne dirait pas non, mais si vous vouliez prendre soin de lui, ce serait une grosse question; surtout quand vous avez déjà des gars comme James Graham et Trent Merrin pour ce travail.

Le système qu’ils ont utilisé le week-end a semblé bien fonctionner et ils ont gagné. Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.

Le capitaine des Dragons Cameron McInnes marque un essai contre Cronulla. (Getty)

C’est un jeu de 17 joueurs ces jours-ci. Trop est fait de joueurs débutants plutôt que de joueurs de banc et cela ne devrait pas être un gros problème pour Hunt.

Tout le monde est si important et si vous avez un excellent banc, vous avez une excellente équipe. Les équipes les plus faibles ont un décent départ 13, mais ne peuvent pas continuer le roulement lorsque leurs joueurs de banc arrivent.

Si vous avez un banc solide qui peut vous offrir l’élan, l’intensité et la physique tout au long du jeu, c’est ce qui fait les bonnes équipes.

Être un joueur de banc n’a rien à avoir honte et c’est vraiment à propos des minutes que vous jouez. Ben Hunt a joué 58 minutes contre les Sharks, venant juste après la marque des 20 minutes et jouant le reste du match.

Les rameurs de banc peuvent jouer 35 à 40 minutes par match, contre 45 à 50 pour les accessoires de départ. Le seul joueur de banc qui pourrait jouer moins est l’utilitaire polyvalent.

Matt Dufty est passé de ce rôle à l’arrière et a eu le meilleur jeu que je l’ai probablement vu jouer, en particulier avec sa capacité de passe. Nous savons qu’il est un bon coureur du ballon, mais ses deux passes décisives sur de longues balles étaient impressionnantes.

Adam Clune a assez bien contrôlé le match au poste de demi-arrière, à seulement quelques matchs de sa carrière dans la LNR. Corey Norman s’est encore amélioré en lui au huitième, en particulier avec son jeu de coups de pied; St George Illawarra peut considérer cela comme positif.

Les dragons tiennent le premier rôle Ben Hunt avant le match de dimanche contre Cronulla. (Getty)

Je pense que la performance des Dragons reflète le fait que les joueurs aiment vraiment l’entraîneur, Paul McGregor.

Même s’il a été soumis à de sérieuses pressions, nous n’avons pas entendu de grondements avec les joueurs. Il est assez difficile de garder un secret dans la ligue de rugby, mais il n’y a pas eu de chuchotements à cet effet.

Après que McGregor a survécu à une réunion du conseil d’administration et conserve son emploi, les joueurs sortent et produisent leur meilleure performance de la saison. Cela montre qu’ils le respectent. Ils sont sortis et ont joué pour lui.

C’est une chose positive si vous êtes un fan des Dragons, mais ils doivent continuer. Ils ont une bonne chance de gagner consécutivement contre les Titans ce week-end, mais ont ensuite une course difficile contre les Roosters, Raiders et Manly.

Lorsque vous regardez leur liste, c’est une très bonne équipe composée de nombreux joueurs de Test et Origin, ainsi que de jeunes mecs décents. Ils ne devraient pas être là où ils sont sur l’échelle et espèrent que la victoire de dimanche pourra relancer leur saison.

L’entraîneur des Dragons Paul McGregor. (AAP)

CE QUE LES REQUINS ONT BESOIN DE TOURNER LES CHOSES

Je sentais que dimanche était un match dangereux pour les Sharks, étant donné que les Dragons n’avaient pas gagné. Avec chaque défaite, vous vous rapprochez de votre prochaine victoire.

Je craignais avant le match que les Dragons soient vraiment préparés pour cela et prêts à jouer. Dans un derby local, vous pouvez jeter tout le formulaire par la fenêtre. Ces jeux se résument à la fierté, la passion et à quel point vous voulez faire le travail.

Et aussi le taux d’achèvement – les Dragons ont réussi à terminer à 88%.

Pour toutes les discussions sur la façon dont le jeu a changé sous les nouvelles règles et une référence, cela n’a pas vraiment changé du tout. Vous gagnez des matchs en défendant bien, en obtenant une part équitable de possession et en terminant à un rythme élevé.

Les Dragons l’ont fait mieux que les Sharks. Jusqu’à présent, les deux équipes ont trouvé la situation difficile, avec une seule victoire chacune.

McInnes trouve l’écart

Cronulla était décevant mais aussi malchanceux, pensais-je. Je pense que l’essai Sione Katoa refusé en fin de match aurait dû être donné, avec un arrêt simultané.

Il est difficile de juger exactement de ce qui se passe chez les Sharks, car je n’ai pas été impliqué dans l’équipe depuis que les répressions de COVID-19 ont frappé la LNR.

Ils ne sont clairement pas là où ils veulent être et je pense que les blessures y sont pour beaucoup. Des joueurs clés comme Matt Moylan, Chad Townsend et Andrew Fifita ont passé du temps sur la touche.

Les Sharks sont des démarreurs lents notoires. Depuis toujours. Même l’année où nous avons remporté le concours en 2016, nous avons remporté un seul match parmi nos premiers.

Ils ont un mois de footing à venir, face aux Bulldogs, Manly, Titans et Panthers. Ce sont des matchs là-bas que s’ils veulent pousser pour les huit premiers, ils doivent gagner.

L’entraîneur des Sharks John Morris (Getty)

Comme Paul McGregor, John Morris a récemment subi des pressions en tant qu’entraîneur. Comme McGregor, je n’ai rien entendu d’autre que le fait que John soit aimé de ses joueurs.

Il a bien géré la pression jusqu’à présent. Il a ignoré un rapport la semaine précédente à propos de lui sous pression, en montant et en battant les Cowboys.

La semaine dernière, Cronulla a regardé Eddie Jones. Je pense qu’Eddie gagne probablement quelques millions de dollars par an en entraînant England Rugby, donc je doute qu’il revienne chez les Sharks pour quelques centaines de milliers!

Le principal problème pour Cronulla est de régler la colonne vertébrale. Il y a eu des coupures et des changements à cause de blessures.

L’arrière est un gros problème à régler, alors j’espère que les ischio-jambiers de Moylan vont bien. Si Cronulla peut faire jouer Moylan, Shaun Johnson, Chad Townsend et Blayke Brailey pendant une période décente, de bonnes choses devraient commencer à se produire.

Johnson a mis fin aux critiques en cours. Comme nous l’avons vu avec Ben Hunt, un prix élevé entraîne de grandes attentes.

Shaun peut le gérer. C’est juste une ligue de rugby. On s’attend à ce que tous les joueurs avec beaucoup d’argent se produisent et le second que vous ne produisez pas, à tort ou à raison.