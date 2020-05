Actualités F1 | Daniel Ricciardo McLaren, Carlos Sainz Ferrari après la sortie de Sebastian Vettel

PUMA Casquette Ferrari Replica Vettel, Rouge, Accessoires

Montre ton soutien pour Sebastian Vettel et l'équipe de course de la Scuderia Ferrari avec cette casquette sobre et classique. Tu seras un fan le plus remarqué grâce à son coloris marquant, la visière inspirée du drapeau de F1 et ses logos étonnants. Design à six panneaux avec visière préformée Sangle tissée