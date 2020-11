À quelle heure sort Shadowlands? Temps de sortie et prix expliqués – .

Bien que son retard ait été décevant pour de nombreux membres de la communauté, l’extension Shadowlands pour World of Warcraft est enfin à l’horizon avec une nouvelle bande-annonce cinématographique pour promouvoir son arrivée. Certaines personnes demandent à quelle heure l’extension World of Warcraft Shadowlands sortira, et vous trouverez ici l’heure de sortie ainsi que tout ce que vous devez savoir sur son prix.

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans l’extension World of Warcraft qui devraient vous intéresser, notamment une nouvelle zone de départ, de nouveaux choix cosmétiques et un nouveau donjon nommé Torghast, Tower of the Damned.

Bien qu’il y ait beaucoup plus de raisons d’être excité, vous trouverez ci-dessous l’heure de sortie de Shadowlands, et vous trouverez également son prix.

Combien coûte World of Warcraft Shadowlands?

Le prix et le coût de l’édition de base de World of Warcraft Shadowlands sont de 34,99 £.

Cependant, il existe une édition héroïque au prix de 49,99 £, et il y a aussi une édition épique qui coûte 69,99 £ pour World of Warcraft Shadowlands.

L’édition de base fournit simplement l’extension, tandis que les éditions Heroic et Epic sont accompagnées de bonus:

L’édition héroïque de Blizzard comprend les extras suivants:

Augmentation du personnage au niveau des Ombres

Monture volante d’Everwrym ensorcelée

Ensemble de transmogrification Vêtements du voyageur éternel Quête

L’édition Epic est la plus chère et elle comprend tout ce qui précède ainsi que tout ce qui est énuméré ci-dessous:

Effet d’arme cosmétique Wraithchill

Pierre de foyer du voyageur éternel

30 jours de jeu

Animal Wrymling d’anime

Les petits caractères de Blizzard indiquent que les propriétaires de l’édition de base pourront commencer la quête Vêtements du voyageur éternel en recherchant un autre joueur possédant l’édition héroïque ou épique.

À quelle heure sortira World of Warcraft Shadowlands?

L’heure de sortie de World of Warcraft Shadowlands est 15h00 PT le 23 novembre.

World of Warcraft Shadowlands sortira également à 18h00 HE et 23h00 GMT le même jour, ainsi qu’à 00h00 CET le 24 novembre.

Toutes les heures ci-dessus proviennent de la carte de lancement de Blizzard.

Vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur World of Warcraft Shadowlands dans la boutique Blizzard.

