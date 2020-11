À quelle heure est le briefing de Matt Hancock aujourd’hui? Comment regarder la conférence de presse de Covid alors que Boris Johnson s’auto-isole

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, donnera une conférence de presse de Downing Street aujourd’hui, en remplacement de Boris Johnson.Le Premier ministre devait s’adresser à la nation cet après-midi, mais dimanche, il a été invité à s’isoler par NHS Test and Trace. M. Johnson a passé trois nuits en soins intensifs à l’hôpital St Thomas du centre de Londres après avoir contracté le virus en avril, mais il doit maintenant s’isoler à nouveau après avoir rencontré le député Lee Anderson jeudi dernier, qui a été testé positif pour Covid-19 le Vendredi.À quelle heure est la conférence de presse de Matt Hancock aujourd’hui? Downing Street n’a pas annoncé l’heure officielle de la conférence de presse de cet après-midi, mais elle devrait être à l’heure habituelle de 17 heures. Il sera diffusé en direct sur BBC News et Sky News.Boris Johnson a été invité à s’isoler par NHS Test and Trace (Photo: Getty) Que devrait-il dire? M. Hancock est susceptible de donner une mise à jour sur la masse du Royaume-Uni Le gouvernement a commencé à déployer la semaine dernière.Les responsables locaux de la santé publique de 67 villes ont reçu des milliers de tests d’antigènes à flux latéral, qui peuvent donner des résultats en aussi peu que 15 minutes.M. Hancock a également annoncé la semaine dernière que Le personnel du NHS recevra ces tests rapides deux fois par semaine, afin de mieux protéger à la fois les patients et les agents de santé.Il pourra également donner plus d’informations sur sa promesse que les gens pourront rendre visite à leurs proches dans des maisons de retraite avant Noël. vient après des nouvelles plus positives concernant un vaccin Covid-19. Le vaccin de Moderna s’est avéré efficace à 94,5, a-t-il annoncé ce matin.La société va maintenant demander une autorisation d’utilisation d’urgence au régulateur américain, la Food and Drug Administration dans les semaines à venir.Lee Anderson a publié cette photo avec le Premier ministre sur Facebook la dernière fois. semaine (Photo: PA) Pourquoi Boris Johnson s’auto-isole? Le Premier ministre a eu une réunion de 35 minutes avec un groupe de députés qui comprenait M. Anderson, député d’Ashfield, Nottinghamshire, qui a déclaré avoir perdu le sens du goût vendredi et, après avoir été testés samedi, a reçu un résultat positif dimanche matin.Les deux hommes ne portaient pas de couvre-visage et ne semblaient pas être à deux mètres l’un de l’autre sur une photo prise à Downing Street que M. Anderson a postée sur Facebook. une vidéo sur Twitter lundi matin, dans laquelle il a déclaré qu’il était «en bonne santé» et qu’il ne présentait «aucun symptôme». Le Premier ministre a déclaré: «Salut les gens, la bonne nouvelle est que NHS Test and Trace fonctionne de plus en plus efficacement , mais la mauvaise nouvelle est que le vous m’avez demandé et je dois m’isoler parce que quelqu’un avec qui j’étais en contact il y a quelques jours a développé Covid. «Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je Je suis en forme comme un chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation. «Et en fait, peu importe que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons dont nous pouvons le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace. »

