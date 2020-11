À quelle heure est la mise à jour du gouvernement Covid aujourd’hui? Quand regarder le discours de Matt Hancock en direct et à quoi s’attendre

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, fera le point sur les coronavirus lors d’une conférence de presse lundi soir, alors que l’Angleterre se prépare à revenir à un système de restrictions à trois niveaux après la fin du verrouillage mercredi. au Parlement demain, et Boris Johnson tente d’écraser une rébellion potentiellement importante au sein de son propre parti.Pas de 100 députés conservateurs seraient mécontents des mesures, qui placeront 99% du pays dans les deux premiers Cependant, la proposition devrait passer avec le soutien du Labour.Quelle heure est l’annonce de Matt Hancock aujourd’hui? Le secrétaire à la Santé donnera la conférence de presse en direct de Downing Street à l’heure habituelle de 17 heures.Il peut également être accompagné du chef Le médecin hygiéniste Chris Whitty ou d’autres scientifiques de haut niveau du gouvernement.Boris Johnson devra peut-être compter sur les votes travaillistes pour que le système de paliers soit adopté (Photo: PA) Comment puis-je regarder en direct? diffusé en direct sur BBC News et Sky News.Vous pouvez regarder en ligne via BBC iPlayer, ou sur la chaîne YouTube de Sky News.Que doit-il dire? M. Hancock devrait faire le point sur les tests communautaires, ce que le gouvernement a dit sera déployé dans tous les domaines de niveau trois. Il a déclaré la semaine dernière: «Je sais que pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau 3, ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous rassurer que nous allons soutenir vos domaines avec tests communautaires de masse et financement supplémentaire. «En suivant les règles ensemble, nous pouvons sortir de ces mesures difficiles.» Il pourrait également faire le point sur le succès du verrouillage, au cours duquel les infections en Angleterre ont chuté de près d’un tiers, selon la recherche. Étudiants passant des tests Covid-19 à flux latéral le premier jour de fonctionnement du nouveau site de test asymptomatique de l’Université de Hull (Photo: Getty) Il y a eu une baisse de 30% des cas à travers le pays pendant près de quinze jours ce mois-ci, le dernières découvertes intermédiaires d’Imperia L’étude React du College London a montré que, au niveau régional, la recherche suggère que les infections ont chuté de plus de la moitié dans le nord-ouest et le nord-est, et étaient également en baisse dans le Yorkshire et le Humber, mais la prévalence est restée élevée dans les East Midlands et les West Midlands. Le ministère de la Santé a déclaré que la recherche soutenait les conclusions du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) selon lesquelles des mesures plus fortes seraient nécessaires dans certaines zones pour empêcher la pandémie de se développer et que les niveaux locaux devraient être renforcés pour garder le virus sous contrôle lors du verrouillage. M. Hancock a déclaré que si la baisse des cas est «encourageante», le public doit s’en tenir aux règles dans les semaines à venir. «Grâce aux efforts énormes du public au cours des dernières semaines, nous avons pu obtenir le virus plus sous contrôle « , a-t-il déclaré. » Ces dernières données montrent que nous devons garder notre détermination et que nous ne pouvons pas nous permettre de lâcher le pied pour l’instant, malgré la baisse encourageante des cas et les progrès sur les vaccins. xt quelques semaines et quelques mois sont la période la plus chargée de l’année pour notre NHS, il est donc essentiel que nous continuions tous à suivre les nouvelles restrictions locales, à nous laver les mains, à porter un masque facial et à observer la distanciation sociale.