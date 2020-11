À quel niveau suis-je? Carte et liste complète des zones de chaque niveau Covid, et comment utiliser le vérificateur de code postal

Boris Johnson a annoncé que l’Angleterre reviendrait à un système de restrictions à trois niveaux.Le Premier ministre a prononcé un discours devant la Chambre des communes avant une conférence de presse télévisée lundi soir, présentant des plans pour l’Angleterre une fois le verrouillage terminé le 2 décembre. Il a expliqué que le pays reviendrait à une version renforcée du système à trois niveaux qui était en place avant le verrouillage. Voici comment les niveaux se décomposent… Tout afficherTier 1: Alerte moyenneSouth EastSouth WestTier 2: Alerte élevéeNord WestCumbriaLiverpool Ville RegionWarrington et CheshireYorkshireWest MidlandsWorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast MidlandsEast de EnglandSuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondonAll 32 arrondissements ainsi que la Ville de LondonSouth EastEast SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest Berks locationHampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth WestSouth Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et North East SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevon Combinaison de Toronto-EastTierbrined Autorité: North East East SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth WestGreater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le HumberThe HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest MidlandsBirmingham et noir CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast MidlandsDerby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth EastSlough (reste de Berkshire est de niveau 2: état d’alerte) Kent et MedwaySouth WestBristolSouth GloucestershireNorth SomersetWh Les niveaux seront revus d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux 2 et 3 auront deux semaines pour réduire les infections et justifier leur déménagement. Le NHS Test and Trace et les forces armées vont proposer un programme de tests communautaires rapides de six semaines, utilisant des tests rapides de flux latéral qui donnent des résultats en moins d’une heure.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé jeudi les niveaux (Photo: Reuters) Hancock a déclaré: «Grâce au travail acharné et aux sacrifices consentis par les gens à travers le pays, nous sommes en mesure de sortir du verrouillage national et de passer à des restrictions locales plus ciblées à plusieurs niveaux.« Je sais pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau trois ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous rassurer que nous allons soutenir vos régions avec des tests communautaires de masse et des fonds supplémentaires. «En suivant les règles ensemble, nous pouvons sortir de ces difficiles m Comment les niveaux sont-ils déterminés? Le ministère de la Santé a déclaré que les décisions sur les niveaux de niveau seraient basées sur un certain nombre de facteurs, y compris les taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge et, en particulier, parmi les plus de 60 ans. La hausse ou la baisse seront également prises en compte, tout comme la pression locale sur le NHS, y compris la capacité actuelle et prévue.Les décisions finales seront prises par le Premier ministre Boris Johnson au Comité des opérations de Covid, a déclaré le gouvernement. Les directives officielles du gouvernement ont confirmé que le vérificateur de code postal fonctionnerait de la même manière que pendant les restrictions d’octobre, en direct juste avant l’annonce du jeudi 26 novembre.Vous pouvez accéder au vérificateur de code postal ici – après avoir entré votre code postal, il confirme l’autorité locale de votre adresse et précise que «Cette zone est dans le niveau d’alerte Covid local moyen / élevé / très élevé», le cas échéant. Les personnes en Angleterre peuvent également vérifier le état actuel de leurs zones en utilisant l’application NHS Covid-19, qui sera mise à jour le 2 décembre.Au cours de la première période de règles à trois niveaux, le vérificateur de code postal était initialement indisponible suite à l’annonce du lundi 12 octobre avant d’être mis en ligne un jour plus tard . Qu’a annoncé Boris Johnson lundi? S’adressant aux députés par liaison vidéo alors qu’il continuait de s’auto-isoler après avoir été contacté par le NHS Test and Trace, le Premier ministre a déclaré que l’Angleterre ferait face au système à plusieurs niveaux jusqu’à la fin du mois de mars. Johnson a déclaré: «À partir de mercredi prochain, les gens pourront quitter leur domicile pour n’importe quel but et rencontrer d’autres personnes dans des espaces publics extérieurs, sous réserve de la règle de six.» Le culte collectif, les mariages et les sports de plein air peuvent reprendre, et les magasins, les soins personnels, les gymnases et le secteur des loisirs au sens large peuvent rouvrir. « Mais sans précautions raisonnables, nous risquerions que le virus dégénère en une vague hivernale ou nouvelle année. » Un plan visant à permettre aux familles de se réunir pour Noël est en cours d’élaboration avec le leader s d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, mais le Premier ministre n’a pas été en mesure de confirmer les détails lundi. «Nous voulons tous une sorte de Noël, nous en avons besoin, nous pensons certainement que nous le méritons», a-t-il déclaré. ‘pas vouloir, c’est jeter la prudence aux vents et permettre au virus de se réveiller à nouveau, nous forçant tous à retourner dans le verrouillage en janvier.’ ‘