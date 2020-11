6 questions de James Bond sur le jeu vidéo Project 007

Combien de temps faudra-t-il pour attendre l’arrivée du projet 007?

À ce moment là, Projet 007 est en «développement actif», ce qui, tout comme le monde du cinéma, signifie que le travail de base est fait en termes de tout ce qui doit être assemblé. L’aspect, la sensation et le scénario du jeu doivent tous être mis au point avant même que nous puissions espérer voir un aperçu de ce qui vous attend. Mais combien de temps prendra tout le processus avant que nous ayons une idée du moment auquel nous attendre Projet 007 sur les étagères? Certes, il vaut mieux ne pas pousser trop loin ce genre de choses, car même avec une date cible annoncée, le projet pourrait entraîner un Cyberpunk 2077, ou pire, un Duke Nukem pour toujours, et voyez le jeu repoussé d’une cible initiale. Cela étant dit, toute une génération de consoles s’est écoulée sans qu’un titre majeur de James Bond soit sorti, et plus tôt nous en saurons plus sur ce à quoi nous attendre, mieux ce sera.