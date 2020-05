Voici les 5 caractéristiques premium que vous pouvez trouver sur la nouvelle Hyundai Creta 2020 mais pas sur la MG Hector au prix similaire.

La nouvelle Hyundai Creta 2020 connaît également un grand succès au milieu du verrouillage. Les réservations pour la nouvelle Creta ont déjà franchi la barre des 21 000 et augmentent de jour en jour. Les prix du SUV commencent à Rs 9,89 Lakhs pour atteindre Rs 17,20 Lakhs (ex-showroom). Cela va à l’encontre de MG Hector et Kia Seltos.

Quant à la MG Hector, elle n’est pas si chère que la Seltos et la Creta. Les variantes haut de gamme et milieu de gamme sont tarifées de la même manière. Cependant, il existe une énorme différence entre les variantes de base de Seltos et Creta et Hector. Voici une liste de 5 fonctionnalités ou points forts premium que vous pouvez trouver sur la Hyundai Creta 2020 mais pas sur MG Hector.

5 caractéristiques qui viennent dans Hyundai Creta mais pas dans MG Hector

1. Paddle Shifters

Avec le Creta Turbo, vous avez des palettes de changement de vitesse comme équipement standard. Creta obtient un moteur à essence turbo de 1,4 litre qui produit 143 ch et est accouplé à un DCT à 7 vitesses. Quant à l’Hector, même il obtient un moteur turbo essence et est accouplé à une boîte de vitesses DCT.

2. Purificateur d’air intelligent

Creta est équipé d’un purificateur d’air à écran tactile intelligent, qui peut être activé / désactivé même à partir du système d’infodivertissement. À l’époque de Covid-19, un purificateur d’air offre un avantage supplémentaire d’un environnement exempt de germes. Même Hyundai Venue est livré avec un purificateur d’air.

3. Combinaison automatique diesel

Maintenant, c’est une caractéristique importante. Des études montrent que de plus en plus de gens achètent des voitures diesel maintenant parce qu’elles offrent plus de couple et consomment moins de carburant. Et pour couronner le tout, avoir une combinaison diesel-auto est un avantage. 2020 Hyundai Creta propose un convertisseur de couple à 6 vitesses AT avec son moteur diesel de 1,5 litre. Hector, en revanche, obtient un MT à 6 vitesses en standard.

4. Sièges avant ventilés

Bien que les sièges avant ventilés ne soient pas une grande caractéristique, en avoir un est très pratique. Creta propose des sièges avant ventilés avec trois niveaux de réglage. Par une journée chaude et humide, asseyez-vous dans la voiture et activez cette fonction. Votre dos et vos hanches se sentiront détendus en raison de l’effet rafraîchissant des sièges.

5. Modes de conduite et de terrain

Dernière et une autre caractéristique importante. Avec Creta, vous obtenez trois modes de conduite à savoir Eco, Comfort et Sports. Vous disposez également de trois types de modes de contrôle du terrain / traction, y compris la neige, la boue et le sable. Cela permet au propriétaire d’essayer également des pistes tout-terrain douces. Quant au Hector, ses variantes DCT ne disposent que du mode Sport.