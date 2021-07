Sarah Shahi : ces 5 anecdotes sur la star de Sex/Life vont vous surprendre

Sex/Life est arrivé sur Netflix le 25 juin et, depuis sa sortie, elle n’a pas quitté la liste des dix fictions les plus regardées sur la plateforme. Beaucoup pensent que c’est la série de l’été mais… quelles sont les raisons de son succès ? Sans aucun doute, les scènes de sexe explicites ont beaucoup à voir avec le fait d’accrocher les téléspectateurs ; également le travail que sa créatrice Stacy Rukeyser a fait avec le mémoire About 4 Men de BB Easton dont la série est inspirée ; mais, surtout, les trois protagonistes du triangle amoureux mené par Billie Connelly (Sarah Shahi).

L’actrice joue le rôle d’une mère au foyer qui, malgré la vie aisée qu’elle mène avec son beau mari Cooper (Mike Vogel) et leurs deux précieux enfants, se languit de la vie sauvage qu’elle a vécue avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette) et de la relation folle et addictive qu’elle a eue avec Brad Simon (Adam Demos), un très mauvais garçon qui revient dans sa vie dix ans plus tard pour la bouleverser et la rendre rouge vif.

À la surprise des fans de la série, qui ont été choqués par la fin de la première saison, il semble que les tentacules de Brad aient traversé le petit écran et que Billie ait infecté Sarah elle-même de sa passion. Et oui, l’actrice a une relation sentimentale avec sa co-star, avec laquelle elle travaillera à nouveau dans la deuxième saison de la série que Netflix n’a pas encore confirmée, mais il est clair qu’elle viendra.

Si vous n’avez pas encore vu les 8 épisodes de la série, vous êtes déjà en retard pour le faire, et si vous l’avez fait et que vous voulez en savoir plus sur ses protagonistes, nous allons vous révéler quelques détails sur Sarah Shahi qui vont vous surprendre. Par exemple, saviez-vous qu’elle a du sang espagnol dans les veines, ou que ce n’est pas son vrai nom ?

Voici cinq anecdotes sur l’actrice qui vous aideront à calmer vos ardeurs post-visionnement. Quoique, si vous n’arrivez pas à l’étancher, vous pouvez aussi vous tourner vers la liste de 7 séries similaires à Sex/Life que nous vous proposons pour vous laisser tenter par une autre histoire torride qui fera encore plus monter votre température cet été.

#1

L’actrice, dont le vrai nom est Aahoo Jahansouz Shahi, est née au Texas il y a 41 ans d’un père iranien (elle est l’arrière-petite-fille du roi de Perse Fath-Ali Shah Qajar) et d’une mère espagnole. Comme Sarah l’a elle-même avoué sur les réseaux sociaux, son enfance a été marquée par l’abandon de son père et la lutte de sa mère pour subvenir aux besoins de l’actrice et de ses deux frères et sœurs.

« Mon père était un toxicomane et nous a quittés quand nous étions très jeunes. Ma mère ne parlait pas anglais. Elle a ouvert sa propre entreprise et a travaillé et travaillé et travaillé et travaillé pour que nous puissions avoir tout ce que nous voulions. Nous n’étions pas riches. Il y a eu des moments où nous avons dormi à son travail, sous une grande table. Le dîner était composé de fromage blanc et de pêches. Mais elle nous a tout donné. Et elle l’a fait avec le sourire », reconnaît-elle. « Elle nous a donné plus que des ‘trucs’. Elle nous a appris la force, la compassion, la gentillesse, le respect, une éthique de travail disciplinée, la confiance. Elle m’a fait sentir que je pouvais faire n’importe quoi (…) Elle m’a sauvé à tant de moments différents de ma vie et, à ce jour, elle ne me laisse jamais tomber », confie-t-il.

#2

D’une mère à une autre. Dans la série, Billie est la mère de deux petits enfants, mais dans la vie réelle, elle a trois enfants (dont deux jumeaux) issus de son mariage avec un autre acteur, Steve Howey (Kevin Ball dans Shameless), qu’elle a épousé en 2009 et dont elle a divorcé en 2020. La rumeur veut qu’Adam Demos soit responsable de la rupture, mais ils n’ont pas révélé où en était leur mariage avant Sex/Life.

#3

La liaison entre Billie et Brad a dépassé le cadre de l’écran et, dans la vraie vie, Sarah Shahi partage sa vie avec son « addiction au sexe » Adam Demos. Le coup de foudre dans la salle de maquillage a été instantané et depuis, ils ne se quittent plus. « Je ne sais pas comment deux personnes venant de deux côtés si différents du monde peuvent avoir tant de choses en commun, être censées se connaître, être censées être ensemble. Mais je sais que j’ai rencontré mon âme soeur. J’ai trouvé mon « pour toujours ». Je n’ai jamais aimé aussi profondément, aussi fortement, aussi férocement », a-t-elle écrit sur les médias sociaux à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur.

#4

Sarah a participé à des concours de beauté dès l’adolescence et est devenue Miss Fort Worth, Texas, en 1997, à l’âge de 17 ans. Elle a également été une pom-pom girl pour les Dallas Cowboys, une équipe de football de la NFL, devenant la couverture de leur calendrier en 2000.

#5

Sex/Life l’a mise sous les projecteurs, mais elle n’est pas une nouvelle venue. Sarah Shahi a joué dans de nombreuses séries à succès au cours d’une carrière qui a débuté en 2000 avec un personnage de pom-pom girl dans Docteur T et les Femmes, avec Richard Gere. Puis sont venus Alias, Dawson, Supernatural, The L Word, Les Soprano, Life, Chicago Fire, The Rookie et Person of Interest (en photo), où elle a incarné Sameen Shaw pendant 50 épisodes.