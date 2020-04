3 nominations à la Boston Theatre Critics Association pour le «Cambodian Rock Band» de MRT – betanewsfr

La saison des récompenses de théâtre a changé cette année avec la pandémie de COVID-19 qui fait toujours rage.Cette semaine, la Boston Theatre Critics Association a annoncé que les 38e Elliot Norton Awards se poursuivraient – quoique virtuellement – avec la cérémonie fixée au lundi 11 mai. à 19 heures Les détails seront annoncés bientôt sur la façon de voir l’événement sur ElliotNortonAwards.com.

Deux douzaines de nominations d’acteurs, réalisateurs, designers, ensembles et productions exceptionnels ont également été annoncées dans le communiqué de presse.

Le Merrimack Repertory Theatre de Lowell a remporté trois nominations pour sa production du «Cambodian Rock Band» de Lauren Yee, dans la catégorie Midsize Theatre, l’automne dernier. Il a été nominé pour une production exceptionnelle; Marti Lyons, la réalisatrice de l’émission, a été nominée pour la direction exceptionnelle; et Albert Park a reçu une nomination d’acteur exceptionnel.

Le prix Elliot Norton pour l’excellence durable est décerné à titre posthume à Johnny Lee Davenport, le défunt acteur qui est apparu dans des dizaines de productions à Commonwealth Shakespeare Company, New Repertory Theatre, Huntington Theatre Company, Company One Theatre, Lyric Stage Company of Boston, Gloucester Stage Company, Wheelock Family Theatre, Greater Boston Stage Company, The Poets ‘Theatre, Speakeasy Stage Company, The Front Porch Arts Collective, Underground Railway Theatre, Wellfleet Harbor Actors Theatre et Boston Playwrights’ Theatre.

Il est décédé en février d’une leucémie et, en son honneur, l’asbl «Beyond Classical Theatre» a été créé pour aider à réaliser son rêve de former des minorités au théâtre classique.

Une citation spéciale sera également décernée à «Shear Madness», le mystère populaire du meurtre de participation du public qui a récemment mis fin à une course de 40 ans au Charles Playhouse.

Cette année, au lieu d’une bourse, la BCTA fera un don de 2 500 $ au Theatre Community Benevolent Fund, qui offre un soutien financier aux artistes en période de catastrophe dans le Grand Boston.

« Il est plus important que jamais que la BCTA reconnaisse le travail exceptionnel de cette saison », a déclaré Joyce Kulhawik, présidente de la BCTA. «La communauté artistique a été durement touchée par la pandémie, et nous continuerons de soutenir et d’honorer nos artistes de théâtre de la meilleure façon dont nous savons comment.»

Les prix portent le nom de l’éminent critique de théâtre de Boston Elliot Norton, qui était un partisan actif du théâtre, tant au niveau local que national, jusqu’à sa mort en 2003 à l’âge de 100 ans. Pour une liste complète des nominations et des informations mises à jour sur la cérémonie de remise des prix virtuelle, visitez www.ElliotNortonAwards.com.

Nouvelles de la Côte-Nord

En réponse à la pandémie de COVID-19, le North Shore Music Theatre de Beverly a nommé sa prochaine saison «The Fabulous 2020ish Season» et a révisé les dates des spectacles l’année prochaine. La saison devrait maintenant s’ouvrir avec «Little Shop of Horrors», 22 septembre-octobre. 4; et continuez avec «Kinky Boots», 27 octobre-nov. 8; et «A Christmas Carol», du 4 au 20 décembre. Les autres émissions comprennent «Thoroughly Modern Millie», 19-31 janvier; «Cendrillon de Rodgers & Hammerstein», du 23 février au 7 mars; et « Buddy, The Buddy Holly Story », du 30 mars au 11 avril. Les performances de rappel de « Mamma Mia !, » initialement prévues pour ce mois de mai, sont maintenant prévues du 4 au 16 mai 2021. « Nous sommes prudemment optimistes qu’une fois il est sûr, et avec une planification créative et un travail acharné, nous serons en mesure de vous présenter toute la saison musicale sur laquelle nous travaillons depuis un an et devait s’ouvrir lorsque cette crise a frappé de manière inattendue », note le communiqué de presse de NSMT. Le théâtre propose également des cours virtuels sur le théâtre, la danse et le chant pour les enfants, les adolescents et les adultes. Visitez www.nsmt.org pour plus de détails.

Coupes BSO

Le Boston Symphony Orchestra a annoncé des réductions de salaire pour les musiciens et le personnel et des départs temporaires de 70 employés à temps plein à partir de cette semaine. Cette décision a été prise pour compenser la perte de revenus estimée à 6,2 millions de dollars, provoquée par la pandémie de COVID-19 et entraînant l’annulation de 130 événements entre le 12 mars et la mi-juin, y compris les sept dernières semaines de la saison BSO. et l’annulation de la saison 2020 des Boston Pops. Les clients peuvent profiter de concerts sur des plateformes numériques sur www.bso.org/athome.

Seacoast samedi

Les familles sont invitées à rejoindre Honey Punch & Pals tous les samedis, à 11 h, pour des histoires, de la musique, de la danse et plus encore. Le spectacle en ligne est idéal pour les enfants de tous âges et est présenté en partenariat avec le Seacoast Repertory Theatre à Portsmouth, N.H., et la librairie RiverRun. Le spectacle gratuit est disponible sur www.seacoastrep.org.

L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est nancyedt@verizon.net.