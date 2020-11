3 milliards de livres supplémentaires pour le NHS ne suffisent pas pour s’attaquer à la liste d’attente gigantesque, avertissent les chirurgiens Rishi Sunak

Les 3 milliards de livres supplémentaires promis pour le NHS sont un «palliatif» qui ne correspond pas à ce dont le service de santé a besoin pour s’attaquer à une liste d’attente gigantesque, ont déclaré des médecins de premier plan. dans la revue des dépenses qui doit être dévoilée mercredi. Dans le cadre de ce paquet, 1 milliard de livres sterling seront dépensés pour résoudre les arriérés dans le service de santé – en payant jusqu’à un million de chèques supplémentaires, de scans et d’opérations supplémentaires pour ceux qui ont vu leur traitement retardé depuis le début de la pandémie. Et 500 millions de livres iront aux services de santé mentale. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i.Cependant, le Royal College of Surgeons of England (RCSE) a exhorté la chancelière à déployer la même «verve, détermination et générosité» utilisée pour lutter contre Covid-19 cette année , pour faire face à la liste d’attente des hôpitaux gigantesques qui s’est accumulée pendant la pandémie.Listes d’attente Les derniers chiffres du temps d’attente du NHS montrent que près de 140 000 patients attendent plus de 52 semaines en septembre 2020, soit une augmentation de 107 fois par rapport à septembre 2019. Deux patients sur cinq -1,7 millions de personnes – attendaient plus de 18 semaines pour un traitement en septembre, malgré un objectif légal selon lequel 92% devraient être examinés dans ce délai. La liste d’attente totale pour le NHS rien qu’en Angleterre est de 4,35 millions de patients.Ainsi, les 192 milliards de livres sterling dépensés cette année pour aider les ménages, les entreprises et les services publics avec la réponse Covid, les chirurgiens préviennent que l’arriéré de patients en attente d’une intervention chirurgicale cruciale pourrait tenir Le Royal College of Surgeons a averti que cela ne suffisait pas pour réduire l’arriéré (Photo: Peter Byrne / PA Wire) Le professeur Neil Mortensen, président du RCSE, a déclaré: «Chaque patient sur la liste d’attente a un histoire à raconter. Beaucoup souffrent énormément, certains ont du mal à rester actifs ou risquent de perdre leur emploi. Au pire, leurs conditions se détériorent pendant l’attente et, au mieux, leur qualité de vie s’en trouve sérieusement diminuée. «Générosité» «Nous voulons voir la chancelière déployer toute la verve, la détermination et la générosité appliquées à la crise Covid, à l’effort national nécessaire pour régler les temps d’attente. Un supplément de 3 milliards de livres sterling n’est en réalité qu’un palliatif si l’on considère la taille de la tâche à accomplir. Cela représente moins de 3 pour cent de ce que le NHS reçoit dans une année «normale». Covid a révélé des années de sous-investissement dans les hôpitaux et la main-d’œuvre du NHS. Seul un New Deal pour le NHS, avec un investissement substantiel et soutenu, nous remettra en forme. »Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré:« Ce financement supplémentaire leur permettra donc à juste titre de faire face à des attentes plus longues à un million de chèques, scans et opérations supplémentaires supplémentaires. Et comme Covid a des conséquences néfastes sur le plan mental et physique, il est particulièrement important que nous puissions continuer à étendre les services de santé mentale. »Le financement supplémentaire ne s’applique qu’à l’Angleterre, mais l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord recevront un financement équivalent.

L'inspecteur Gadget ne s'en fait pas - Jean Chalopin - Livre Jeunesse - Occasion - Etat Correct - Bibliothèque rose (3ème série) - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Frontline Spot On Chiens L 3 pipettes Frontline Spot On Chiens L ne s’attaque pas uniquement aux puces adultes et aux tiques qui peuvent se trouver sur votre chien, mais aussi aux larves et œufs des puces. * Tue les parasites dans les 24 heures * Protège l’entourage * Empêche l’infection

Frontline Spot On Chiens L 3 x 3 pipettes Frontline Spot On Chiens L ne s’attaque pas uniquement aux puces adultes et aux tiques qui peuvent se trouver sur votre chien, mais aussi aux larves et œufs des puces. * Tue les parasites dans les 24 heures * Protège l’entourage * Empêche l’infection

Frontline Spot On Chiens L 2 x 3 pipettes Frontline Spot On Chiens L ne s’attaque pas uniquement aux puces adultes et aux tiques qui peuvent se trouver sur votre chien, mais aussi aux larves et œufs des puces. * Tue les parasites dans les 24 heures * Protège l’entourage * Empêche l’infection

Frontline Spot On Chiens L 5 x 3 pipettes Frontline Spot On Chiens L ne s’attaque pas uniquement aux puces adultes et aux tiques qui peuvent se trouver sur votre chien, mais aussi aux larves et œufs des puces. * Tue les parasites dans les 24 heures * Protège l’entourage * Empêche l’infection

CYRILLUS Body par lot de 5 bébé lot de 7 taille: 3M 3M - https://www.cyrillus.fr/body-par-lot-de-5-bebe-lot-de-7.htm?ProductId=700260339&FiltreCouleur=6369&FiltreTaille=0M - Pour ne pas être à court de bodies, du lundi au vendredi, ce lot est parfait ! 5 bodies de différents coloris livrés dans un joli coffret, une bonne idée cadeau. DétailsAdaptés aux nouveau-nés, ils s'ouvrent totalement devant pour facilité l'habillage. Entrejambe pressionné. Manches longues. Matière 100%