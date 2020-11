15000 femmes écossaises manquent des lettres de dépistage du cancer après un «  problème technique  »

Des milliers de femmes à travers l’Écosse n’ont pas reçu de lettres les invitant à subir des tests de dépistage du cancer du col de l’utérus en raison d’un «problème technique» du NHS. L’erreur, qui a touché environ 15 000 femmes, signifiait qu’aucune des lettres de routine n’a été envoyée sur une période de Huit jours fin août.NHS National Services Scotland, qui est responsable du dépistage du cancer, a déclaré que le problème avait entraîné un retard de deux mois pour les femmes impliquées.Il écrit maintenant à toutes les personnes touchées par l’erreur. « Anxiété supplémentaire » Le programme écossais de dépistage cervical émet environ 1,5 million de lettres par an, avec des tests pour les personnes éligibles proposés tous les cinq ans pour les personnes âgées de 25 et 64. Allan Wilson, responsable clinique du programme, s’est excusé auprès des femmes touchées et a déclaré que le NHS faisait «tout son possible» pour minimiser tout impact. «Nous regrettons profondément toute inquiétude que cet incident a pu causer», a-t-il ajouté. Mais il a souligné que tout changement cellulaire détecté par le dépistage prendrait «de nombreuses années» pour se transformer en cancer plutôt que des mois, de sorte que les personnes touchées devraient «essayer de ne pas s’inquiéter». L’erreur a entraîné des retards de deux mois pour les femmes touchées (Photo: Kate Seymour, responsable de la politique écossaise chez Macmillan Cancer Support, a déclaré qu’il y avait déjà un arriéré de patients en attente de services de diagnostic du cancer en raison de la pandémie de coronavirus. « Toute nouvelle perturbation des services de cancer doit être évitée à tout prix ». elle a ajouté. «N’ayant toujours pas complètement récupéré de la première vague de Covid-19, il est crucial que les leçons soient tirées des derniers mois et que les services de lutte contre le cancer continuent à fonctionner aussi bien que possible.» Une porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Nous sommes assurés que NSS a contacté toutes les personnes touchées et que des excuses pour le retard et toute détresse causé ont été émises. En savoir plus Une femme de 38 ans attribue un diagnostic tardif du cancer du col de l’utérus au fait que la douleur des femmes a été «ignorée» «Une enquête est en cours sur la cause du défaut technique et des mesures de protection supplémentaires ont été mises en place pour éviter qu’elle ne se reproduise. en Ecosse dans les années 1960, mais le service n’a été étendu à l’ensemble de la population qu’en 1988. La procédure est utilisée pour identifier les changements cellulaires qui pourraient évoluer pour devenir malins plus tard, leur permettant d’être facilement traités à un stade précoce.

